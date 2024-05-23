«Прямое столкновение». Антонов предупредил, к чему приведут удары американским оружием по России

Возможные удары американским оружием по территории России напрямую втянут США в конфликт на Украине. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат назвал призывы разрешить ВСУ атаковать Россию американским оружием опасными и безрассудными.

«Очевидно, что для Киева главное — спровоцировать США, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения России с участниками блока», — написал Антонов в Telegram-канале диппредставительства.

Посол напомнил, что Украина и без разрешения западных партнеров наносит удары по гражданским объектам и мирным жителям в России.

Ранее стало известно, что американские власти рассматривают возможность разрешить ВСУ наносить удары по российской территории американскими ракетами. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. До этого группа конгрессменов обратилась в Пентагон с просьбой предоставить Украине право проводить «полный спектр» боевых действий.