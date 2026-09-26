Театральный критик Галахова призвала развивать культуру в регионах ради молодых артистов

Молодым актерам и режиссерам для работы в регионах нужны не только льготы, но и возможности для творческого развития. Об этом заявила театральный критик Ольга Галахова, сообщает ИА НСН .

Ранее Владимир Машков предложил отправлять в регионы выпускников столичных театральных вузов, обучавшихся по целевому набору. Для привлечения молодых специалистов также предложили разработать систему льгот и социальной поддержки.

Галахова считает, что материальных стимулов недостаточно: для начинающих артистов важны творческие задачи и культурная среда. В столице они могут найти работу на телевидении, радио или в дубляже, даже если не получают ролей в театре. В небольших городах таких возможностей, как правило, нет.

По словам критика, единого карьерного пути для молодых режиссеров не существует. Одни готовы уехать из столицы ради нового опыта, другие — нет. Галахова также отмечала, что выпускники театральных вузов могут работать как в театрах, так и с продюсерами и актерскими компаниями.