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    Театральный критик Галахова призвала развивать культуру в регионах ради молодых артистов

    Молодым актерам и режиссерам для работы в регионах нужны не только льготы, но и возможности для творческого развития. Об этом заявила театральный критик Ольга Галахова, сообщает ИА НСН.

    Ранее Владимир Машков предложил отправлять в регионы выпускников столичных театральных вузов, обучавшихся по целевому набору. Для привлечения молодых специалистов также предложили разработать систему льгот и социальной поддержки.

    Галахова считает, что материальных стимулов недостаточно: для начинающих артистов важны творческие задачи и культурная среда. В столице они могут найти работу на телевидении, радио или в дубляже, даже если не получают ролей в театре. В небольших городах таких возможностей, как правило, нет.

    По словам критика, единого карьерного пути для молодых режиссеров не существует. Одни готовы уехать из столицы ради нового опыта, другие — нет. Галахова также отмечала, что выпускники театральных вузов могут работать как в театрах, так и с продюсерами и актерскими компаниями.

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