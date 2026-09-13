Назад в 2008-й. Почему россияне снова пошли в кинотеатры на «Сумерки»?

Россияне потянулись в кинотеатры на «Сумерки». Спустя 18 лет история любви обычной школьницы Беллы Свон и вампира Эдварда Каллена вновь заставила сердца зрителей биться чаще. Почему вампирская сага переживает вторую молодость — в материале 360.ru.

Вампиры вернулись в кинотеатры

Первая часть «Сумерек», вышедшая в 2008 году, вновь оказалась среди лидеров российского проката. К 13 сентября повторные показы принесли картине уже 46,4 миллиона рублей, и она заняла четвертое место в российском бокс-офисе. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС. По месячной кассе фильм занял седьмую строчку, уступив трем короткометражкам, с которыми показывают «Человека-паука: Новый день», а также картинам «Лунтик. Обратная сторона Луны», «Последний богатырь. Колобок» и «Мятеж». При этом первой частью вампирской саги прокатчики не ограничатся. Как сообщил журнал «Афиша Daily», компания «Каро. Арт. Про» начнет показ всей франшизы на своих площадках 17 сентября. После первого фильма на экраны вернутся остальные части: «Новолуние» выйдет 8 октября, «Затмение» — 5 ноября, первая часть «Рассвета» — 10 декабря, а финальная — 11 февраля 2027 года. Новая волна интереса затронула и книги, по которым сняли фильмы.

Фото: Стоп-кадр трейлера фильма «Сумерки»

РБК со ссылкой на данные сети магазинов «Читай-город» сообщил, что в августе спрос на романы Стефани Майер вырос на 55% по сравнению с июлем, а в сентябре — на 169% год к году.

Почему зрители вернулись к «Сумеркам»

Одной из причин нового интереса к «Сумеркам» стали успешные карьеры исполнителей главных ролей — Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт. Об этом в комментарии 360.ru заявил кинокритик и продюсер Сергей Сычев. «Это популярная франшиза, которая с позиции сегодняшнего дня кажется тем более интересной, что и Кристен Стюарт, и Роберт Паттинсон сделали очень интересные сольные карьеры, прежде всего в авторском, артхаусном кино. И вернуться к ним молодым и посмотреть на них еще раз — это тоже интересная возможность», — объяснил он. Еще одной причиной высоких сборов «Сумерек» Сычев назвал нехватку в российском прокате крупных релизов для взрослой аудитории. По его словам, зрителям постарше сейчас практически не из чего выбирать, а параллельные показы предсеансового обслуживания ситуацию не спасают, поскольку их используют не все кинотеатры. При этом кино остается одним из наиболее доступных видов досуга. Поэтому при отсутствии привлекательных новинок зрители обращаются к уже знакомым картинам, отметил Сычев. «Очень простой рецепт: убираете из проката все, что привлекательно зрителю, не делаете рекламу для тех фильмов, которые могут быть интересны зрителю и все равно выходят, и ставите какой-то старый проверенный хит. Вот и все, люди пойдут», — заключил он.

Ностальгия не знает времени

Фото: Стоп-кадр трейлера фильма «Сумерки»

Особого возвращения интереса именно к фильмам нулевых нет: зрители готовы снова идти в кино на любимые картины самых разных эпох. Такое мнение в комментарии 360.ru высказал кинокритик Роман Григорьев. «В каждое десятилетие, каждое столетие, каждый год выходят какие-то фильмы, которые становятся по-своему легендарными для определенной части аудитории. Для вас это „Сумерки“. Для меня — фильм „Чужой“. Или „Звездные войны“ для кого-то. Для кого-то „Крестный отец“», — объяснил он. По словам Григорьева, связывать успех повторного проката с конкретным десятилетием не стоит. Если кинотеатры устроят ретроспективу популярных картин 1980-х, у нее тоже найдется своя аудитория. «Люди пойдут, если увидят знакомый фильм, просто-напросто потому, что они его раньше видели. Ну вообще, почему бы не пересмотреть какой-нибудь любимый фильм? Он же популярный. Почему кого-то удивляет, что люди пошли? Вы пересматриваете фильмы? И все остальные тоже», — отметил кинокритик. Возвращение именно «Сумерек» Григорьев предложил объяснить и более романтической причиной, сразу оговорившись, что скорее шутит. «Давайте предположим, что зрительницы, фанатки Паттинсона, повзрослели, так и не нашли свою вторую половину, разочаровались в мужчинах, заностальгировали и пошли опять смотреть на мужчину мечты в кино. Это такой полушутливый ответ», — заявил он.

Второе дыхание старых фильмов

Фото: Стоп-кадр трейлера фильма «Сумерки»