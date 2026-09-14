Фильм «Хитрый Койот» стал лидером кинопроката в СНГ
Фильм режиссера Дэйва Грина «Хитрый Койот» возглавил кинопрокат в России и СНГ. Картина заработала 37,2 миллиона рублей за минувшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
Второе место в рейтинге занял мультфильм Дарины Шмидт «Лунтик. Обратная сторона Луны». Он собрал 29,7 миллиона рублей.
Третью строчку в рейтинге занял экшен-триллер режиссера На Хон-джина «Надежда». Фильм собрал 26 миллионов рублей.
На четвертом месте фильм Антона Маслова «Последний богатырь. Колобок», собравший за выходные 23,9 миллиона рублей. На пятой строчке — триллер «Вышка-2» совместного производства США, Великобритании и Таиланда. Здесь удалось собрать 23,8 миллиона рублей.
Ранее в России кинопрокат возглавил фильм Люка Бессона «Дракула».