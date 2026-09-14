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    Фильм «Хитрый Койот» стал лидером кинопроката в СНГ

    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Фильм режиссера Дэйва Грина «Хитрый Койот» возглавил кинопрокат в России и СНГ. Картина заработала 37,2 миллиона рублей за минувшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.

    Второе место в рейтинге занял мультфильм Дарины Шмидт «Лунтик. Обратная сторона Луны». Он собрал 29,7 миллиона рублей.

    Третью строчку в рейтинге занял экшен-триллер режиссера На Хон-джина «Надежда». Фильм собрал 26 миллионов рублей.

    На четвертом месте фильм Антона Маслова «Последний богатырь. Колобок», собравший за выходные 23,9 миллиона рублей. На пятой строчке — триллер «Вышка-2» совместного производства США, Великобритании и Таиланда. Здесь удалось собрать 23,8 миллиона рублей.

    Ранее в России кинопрокат возглавил фильм Люка Бессона «Дракула».