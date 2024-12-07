Назван секрет успеха российских фильмов и сериалов за рубежом

«Я считаю, что за последние 10 лет именно творческая составляющая сценарного цеха киносъемочной группы стала даже опережать во многом мировые тренды», — сказал он.

Житков напомнил, что фильм «Холоп» продан в 16 стран мира, в том числе во Францию, Сербию и Бразилию, а сериал «Интерны» — в 12 государств. Продюсер выразил уверенность, что именно сценарии обеспечили этим проектам такой успех.

Очередным хитом может стать сериал по мотивам фильма «Москва слезам не верит». В сентябре Институт развития интернета презентовал его актерский состав и показал рабочие кадры со съемочной площадки.