Назван секрет успеха российских фильмов и сериалов за рубежом
Продюсер Житков: тренды российского кинобизнеса опережают общемировые
Российские фильмы востребованы в других странах благодаря сильным сценариям. Отечественный кинематограф опередил мировые тренды, сообщил актер, сценарист, продюсер ООО ПЦ «Клевафильм» Георгий Житков сайту «ФедералПресс».
«Я считаю, что за последние 10 лет именно творческая составляющая сценарного цеха киносъемочной группы стала даже опережать во многом мировые тренды», — сказал он.
Житков напомнил, что фильм «Холоп» продан в 16 стран мира, в том числе во Францию, Сербию и Бразилию, а сериал «Интерны» — в 12 государств. Продюсер выразил уверенность, что именно сценарии обеспечили этим проектам такой успех.
Очередным хитом может стать сериал по мотивам фильма «Москва слезам не верит». В сентябре Институт развития интернета презентовал его актерский состав и показал рабочие кадры со съемочной площадки.