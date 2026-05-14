Кинообозреватель Альперина отметила интерес зарубежных дистрибьюторов к российским фильмам

Кинообозреватель и программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина в интервью ИА НСН рассказала о востребованности российских фильмов и анимации за рубежом.

По ее словам, традиционно наибольший интерес у иностранных дистрибьюторов вызывают российские исторические картины, экранизации и сказки. Также сейчас отмечается отдельный спрос на мелодрамы.

«Если раньше в России засматривались мелодрамами из Латинской Америки, то сейчас наблюдается обратная тенденция. Недавно сообщалось, что фильм „Твое сердце будет разбито“ покажут в странах Латинской Америки», — отметила эксперт.

Она пояснила, что в РФ научились снимать современное кино, а в странах Латинской Америки и Азии к этому жанру проявляют большой интерес.