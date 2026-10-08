Фильм Сабитова «Я приду» стартует в российском прокате

Семейная история «Я приду» режиссера Булата Сабитова стартует в кинотеатрах России 8 октября 2026 года. До начала проката лента получила 10 наград и рейтинг 9,6 на Кинопоиске, пишет DailyMoscow.ru .

Картина побывала на более чем 20 российских и международных кинофестивалях. Предпремьерные показы в Москве и Казани собрали полные залы. Московская премьера состоялась 5 октября при поддержке АО «Национальный банк сбережений».

Главный герой — шестнадцатилетний Тимофей — отправляется искать бабушку, единственного родного человека, которая неожиданно перестала отвечать на письма. За ним увязывается юный Малек. Съемки проходили в Татарстане.

Вокруг фильма появились два семейных проекта. Акция «С бабушкой в кино» проходила с 25 сентября по 6 октября: при покупке обычного билета бабушка или дедушка получали бесплатный по пенсионному удостоверению. Для народного фотоархива зрители прислали более 3 000 снимков близких, свыше 2 000 вошли в картину.

Генеральный продюсер Денис Супрунов сообщил, что команда стремится сделать фильм доступным по всей стране. Советник председателя правления банка по социальной политике Анастасия Кудрявцева подчеркнула важность поддержки проектов, объединяющих поколения.