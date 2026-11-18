Победитель «Новой волны» Алекс Лим представил в Петербурге каверы и композиции, записанные с Игорем Крутым. Выступление прошло в Большом концертном зале «Октябрьский», сообщает PITER.TV .

В программу вошли песни о любви и каверы, которые принесли исполнителю популярность в соцсетях. Певец рассказал, что посвящает все композиции жене и во время выступлений представляет ее образ.

Александр Лим начинал с любительских записей, собравших миллионную аудиторию. По его словам, с момента появления первой известности в соцсетях до больших концертов прошло всего два года. Важным этапом стало выступление на шоу Андрея Малахова с песней «Сибирские морозы».

В августе 2025 года артист стал первым представителем Казахстана, завоевавшим главный трофей «Новой волны» в Казани. В том же году он вышел в финал шоу «Ну-ка, все вместе!».

С Игорем Крутым Лим записал «Вокзал», «Отпусти меня», «Неземную», «Целый мир» и другие песни. Сейчас они готовят альбом ремейков ранее выпущенных композиций Крутого. Певец пояснил, что для проекта все песни переаранжировали.