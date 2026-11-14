Сегодня 00:01 «Нет не надо слов, не надо паники». Лолита и в 63 без комплексов Фото: Певица Лолита Милявская на премьере фильма «Скажи ей» в кинотеатре «Художественный». / РИА «Новости» Шоу-бизнес

Культура

Лолита Милявская

14 ноября 2026 года Лолите Милявской исполняется 63 года. За это время певица успела пять раз сходить замуж, построить успешную карьеру и воспитать дочь, которой врачи не сулили ничего хорошего. Она никогда не стеснялась обсуждать личную жизнь. Лолита не строит воздушных замков и предупредила близких, что делать, когда старуха с косой опустит занавес на ее представлении.

Закарпатские мотивы Лолита Марковна Горелик родилась 14 ноября 1963 года в закарпатском Мукачеве в семье музыкантов. Ее отец, Марк Горелик, был конферансье, а мать, Алла Никифорова, пела в джазовом ансамбле. Вскоре после рождения дочери семья переехала в Берегово (Закарпатская область). Родители постоянно гастролировали, поэтому значительную часть детства Лолита провела у бабушки и дедушки во Львове. Музыка окружала девочку с ранних лет. Уже в десять лет она выходила на сцену вместе с матерью, а в 1974 году была у Ирины Понаровской на подпевках и работала у нее каждое лето до окончания школы. В 1985 году Лолита окончила Тамбовский институт культуры и устроилась в Одесскую филармонию. Именно там произошло знакомство, которое изменило ее жизнь.

Фото: РИА «Новости»

Первые успехи: кабаре, Цекало и девяностые В Одессе начинающая артистка познакомилась с Александром Цекало. Вскоре они начали выступать вместе, создав кабаре-дуэт «Академия». Контраст между высокой Лолитой и невысоким Александром стал одной из особенностей коллектива. Артисты исполняли шуточные песни, разыгрывали комические сценки и постепенно превратились в одну из самых узнаваемых пар российского шоу-бизнеса. Особенную популярность дуэту принесли выступления на телевидении. Цекало и Милявская участвовали в программах «Утренняя почта», «TV-пицца» и «Доброе утро, страна!». В девяностые годы Лолита окончательно закрепила за собой репутацию эпатажной артистки. Она не боялась откровенных нарядов, резких высказываний и провокаций на сцене. За кулисами жизнь была не менее бурной. Спустя десятилетия Милявская признавалась, что некоторые приключения тех лет теперь вспоминает с ужасом. Недавно знакомый, работавший директором Татьяны Овсиенко, напомнил Лолите о событиях 1993 года. Она предложила приятелю написать книгу с воспоминаниями о шоу-бизнесе девяностых, заметив, что многие знаменитости охотно заплатили бы, лишь бы не оказаться на ее страницах. А журналистам рассказала следующее: «Я вам могу сказать, что было: а) было страшно, б) рассказать вам не могу. Потому что даже у меня рот открылся, а Гоша сказал, что он был свидетелем», — рассказывала артистка.

От фиктивного брака до Цекало Впервые Лолита вышла замуж в 1987 году за Александра Беляева. Этот союз оказался непродолжительным. Вторым супругом стал Виталий Милявский. Брак был фиктивным, однако именно фамилию второго мужа певица сохранила и сделала известной на всю страну. И только третьим супругом стал Александр Цекало. На протяжении многих лет они оставались одной из самых популярных эстрадных пар. В 1998 году в жизни Милявской произошло событие, которое изменило ее отношение ко многим вещам. На свет появилась дочь Ева. Девочка родилась преждевременно, на шестом месяце беременности, и весила всего 1200 граммов. По воспоминаниям, приведенным в биографических материалах, врачи давали неблагоприятные прогнозы и даже предлагали матери отказаться от ребенка. Лолита оставлять дочь не собиралась. Позднее вокруг здоровья Евы возникло множество слухов. В прессе появлялись сообщения о синдроме Дауна и аутизме. Отношения Цекало и Лолиты к тому времени ухудшились, и в 2000 году дуэт прекратил существование. И это стало не единственной проблемой: в двухлетнем возрасте у Евы обнаружили отслоение сетчатки. Лолита организовала лечение в Германии, где девочке сделали операцию. Вскоре дочь стала жить с бабушкой, матерью певицы, в Киеве. Сама Милявская продолжала активно гастролировать. Такое решение вызывало критику. Артистку обвиняли в том, что она предпочла сцену воспитанию ребенка. Лолита объясняла: заработанные деньги требовались для лечения и обеспечения дочери.

Иногда я считала себя плохой матерью. Но потом поняла, что если бы я дала ей свое каждодневное присутствие, то не вылечила бы ее». Лолита Милявская певица

Ева выросла и увлеклась иностранными языками. Поступила в Варшавский университет на филологический факультет. Дочь Лолиты выучила четыре языка. Впоследствии она вместе с бабушкой переехала в Болгарию. Позднее Ева решила жить отдельно. Эта настолько встревожило Лолиту, что она обращалась к психиатру из-за тревожности. Однако дочь сумела убедить мать, что чувствует себя самостоятельно вполне комфортно. Необычным оказалось и решение Милявской относительно наследства. Артистка заявляла, что не собирается напрямую оставлять Еве свое имущество, опасаясь возможного обмана со стороны мошенников. «Ева не будет отстаивать имущество. Мир настолько жесток, что я не очень хочу, чтобы ею воспользовались», — объясняла певица.

Фото: РИА «Новости»

Сольное плавание После распада «Академии» в 2000 году Лолита начала самостоятельную карьеру. Ее дебютный сольный альбом «Цветочки» разошелся тиражом около 50 тысяч экземпляров. Следующая пластинка «Шоу разведенной женщины» оказалась еще успешнее: более 300 000 экземпляров. Альбом «Формат» преодолел отметку в 700 тысяч экземпляров. Певица выпустила песни «Пошлю его на…», «Она — ангел», «Не твое дело» и другие композиции. Одновременно Милявская работала на телевидении, снималась в музыкальных фильмах и участвовала в театральных постановках. В личной жизни тоже происходили перемены. Одним из самых близких Лолите мужчин стал бизнесмен Арнольд Спиваковский. Официального брака они не заключали, однако именно этот союз артистка впоследствии называла одним из главных в жизни. Спиваковский поддерживал ее после развода с Цекало. В 2004 году Милявская вышла замуж за бизнесмена Александра Зарубина. Лолита вспоминала, что чувствовала себя окруженной любовью. В 44 года артистка забеременела, но родить ребенка ей не удалось. В 2009 году их брак распался. В 2026 году на пресс-завтраке премии МУЗ-ТВ Милявская призналась, что из пяти официальных браков настоящими для нее были лишь два союза: со Спиваковским и Зарубиным. «Из двух моих любимых мужей один скончался (Спиваковский умер в возрасте 51 года в 2019), а второй находится за границей и мы не можем общаться. Из всех моих браков я считаю, что эти были настоящими, браки моей жизни, а не просто походами в загс», — заявила певица.

Фото: Лолита Милявская и Николай Басков на церемонии вручения писательницей Леной Лениной званий «Народного Артиста». / РИА «Новости»

«Безумный страх остаться одной» В 2010 году Лолита вышла замуж в пятый раз. Ее избранником стал фитнес-тренер Дмитрий Иванов, который был младше артистки на 12 лет. Сначала отношения выглядели благополучными. Однако в 2019 году супруги объявили о расставании, а в 2020-м развод был оформлен окончательно. Разрыв сопровождался скандалом. В прессе обсуждали предполагаемые измены Иванова и его финансовую заинтересованность в отношениях со знаменитой женой. Сама Милявская пыталась оспорить действительность брака. Спустя несколько лет Лолита стала иначе оценивать произошедшее. В интервью Юлии Меньшовой она призналась, что изначально понимала бесперспективность отношений, но боялась одиночества. «Это был страх остаться одной! Безумный какой-то, животный страх», — объясняла певица. Она также признала, что порой вела себя жестоко по отношению к супругу, особенно после употребления алкоголя. По словам артистки, проблемы возникали и из-за финансового неравенства. Привыкнув обеспечивать семью, она начинала диктовать партнеру собственные условия.

«Я диктатор. Так исторически сложилось, что я кормилец семьи, следовательно, я диктатор. И если я оплачиваю, то будьте добры за мой счет, говорю открытым текстом, вести себя так, так и так! Это разрушает человека рядом с тобой. Это разрушает тебя, потому что ты уже принизил партнера, а я не смогу быть другой». Лолита Милявская — в интервью Юлии Меньшовой певица

Фото: Певица Лолита Милявская с супругом Дмитрием Ивановым (слева) позируют фотографу на праздновании 35-летия Анастасии Волочковой в Москве. / РИА «Новости»

Милявская объясняла, что на отношениях с более молодыми мужчинами поставила крест: «„Повернуться — никого нет! Молодежь мне не интересна, хорошие взрослые люди — в семье“.

Фото: РИА «Новости»

Лолита и ее 63 Милявская не собирается уходить со сцены из-за возраста и пользуется популярностью у молодой аудитории. Она объясняет это так: «Мне все время пытаются этим ткнуть в лицо. Что, мадам, уже падают листья, соскочите-ка со сцены. Первое время я удивлялась. Думаю: да нет, я же вроде бы не как бабушка на сцене двигаюсь, а надо — буду как бабушка. Главное, чтобы органично было и голос звучал, чтобы связки звучали. Все. Вроде бы характеристики рабочие в норме» Не стесняется Лолита говорить и о возрастных изменениях. Певица делала пластические операции, в том числе блефаропластику. «Боюсь, что мое желание быть моложе сделает ребенка сиротой», — объясняла она в интервью Юлии Меньшовой. Как-то Лолита в шутку призналась, что хотела бы встретить свободного директора библиотеки. Она даже допускала шестой брак, хотя в других разговорах признавалась, что подходящего мужчины пока не видит. Кандидаты с большими деньгами ее тоже не слишком интересуют. По словам певицы, «олигархи все заняты и геморройные». Отсутствие мужа Милявская больше не считает трагедией. Теперь ее основные заботы — работа, дочь и собственное здоровье. Лолита признается, что по-прежнему не любит дни рождения. Она перестала давать концерты в этот день, поскольку поздравления отнимают силы. «Вообще все мои дни рождения закончились, наверное, где-то на уровне 3-4-го класса, пока вся семья была вместе. Бабушки, дедушки, мама еще с папой», — рассказывала певица Юлии Меньшовой.

Фото: Певица Лолита Милявская на международном музыкальном фестивале «ЖАРА» в Баку. / РИА «Новости»

Ее последняя воля В последние годы певица откровенно рассуждает не только о старении, но и о смерти. В интервью Юлии Меньшовой певица призналась, что больше всего боится не самой смерти, а стать обузой: «Не хочется немощности, не хочется болезненной агонии. Хочется, чтобы твои близкие точно удостоверились, что ты сдох. Потому что я сказала, чтобы меня кремировали и развеяли. Чтобы никаких вот этих вот издевательств над родственниками в виде многолетних хождений к могиле…» Артистка рассказала, что уже спланировала собственные похороны и озвучила родным последнюю волю.