Нижний Новгород принял XVII Фестиваль бразильского кино

Семь полнометражных картин вошли в программу XVII Фестиваля бразильского кино (6+) в Нижнем Новгороде. Показы проходят с 12 по 14 ноября в Центре культуры «Рекорд», сообщает «Время Н» .

Фестиваль организовала компания «Линьяс Продусоес Културайс» при поддержке посольства Бразилии в Москве, областного правительства и платформы «Кион». Открытие посетил посол Сержио Родригес дос Сантос. Он отметил, что такие события помогают россиянам больше узнать о Бразилии.

Заместитель председателя правительства области Дмитрий Старостин подчеркнул значение культурных связей для взаимопонимания народов. Нижний Новгород принимает фестиваль в четвертый раз. Министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева напомнила: более века назад «Рекорд» открыл купец-ресторатор Павел Петрович Сметанкин под названием «Бразильский».

Первым фильмом стала драматическая комедия «Ограбление по-бразильски» (16+) Жозе Эдуардо Белмонте. Показ посетили около 200 зрителей. В программе также есть драмы, политический триллер и документальное кино.