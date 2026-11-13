Барщевский раскритиковал Безрукова за невнятную речь в сериале «Плевако»

Адвокат, режиссер и драматург Михаил Барщевский заявил о трудностях при просмотре исторического сериала «Плевако» из-за дикции исполнителя главной роли Сергея Безрукова. Своим мнением он поделился в эфире подкаста «Джентльмены предпочитают».

«Мне было трудно смотреть, потому что Безрукову лень, как мне кажется, стало в последнее время четко говорить», — сказал Барщевский.

Он добавил, что считает Безрукова хорошим артистом, но упрекнул в пренебрежении сценической речью. В качестве образца дикции драматург привел актеров того же поколения Евгения Князева и Евгения Миронова.

Новый выпуск подкаста «Джентльмены предпочитают» вышел на платформе 360.ru, его можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».