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    Объявлена новая тема бала Met Gala после скандала с Джоном Гальяно

    Темой бала Met Gala стала красота повседневной одежды

    ИИ/360.ru
    Фото: ИИ/360.ru

    Институт костюма Метрополитен-музея объявил тему весенней выставки и бала Met Gala 2027 года. Мероприятие посвятят повседневной одежде, сообщил журнал Vogue.

    Куратором выставки к балу «Неординарный: Мода и поэтика повседневности» (extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday) стал Эндрю Болтон. Ему помогут Стефани Крамер и Эмили Мушабен. Организаторы предложат по-новому взглянуть на привычную одежду и материалы, которые приобретут необычный вид благодаря вмешательству дизайнеров.

    «Для меня это было действительно важно: придумать идею, которая не была бы заменой. И она должна была иметь какой-то современный резонанс», — сказал Болтон.

    Изначально планировалась выставка о Джоне Гальяно, но он сам отказался от участия из-за широкого резонанса. Модельера обвиняли в антисемитизме и плохом обращении с подчиненными.

    В 2026 году темой Met Gala стало «Искусство костюма» (Costume Art). Кроме нарядов участницы продемонстрировали тренд на натуральную грудь, который обсуждался в соцсетях.

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