Объявлена новая тема бала Met Gala после скандала с Джоном Гальяно

Куратором выставки к балу «Неординарный: Мода и поэтика повседневности» (extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday) стал Эндрю Болтон. Ему помогут Стефани Крамер и Эмили Мушабен. Организаторы предложат по-новому взглянуть на привычную одежду и материалы, которые приобретут необычный вид благодаря вмешательству дизайнеров.

«Для меня это было действительно важно: придумать идею, которая не была бы заменой. И она должна была иметь какой-то современный резонанс», — сказал Болтон.

Изначально планировалась выставка о Джоне Гальяно, но он сам отказался от участия из-за широкого резонанса. Модельера обвиняли в антисемитизме и плохом обращении с подчиненными.

В 2026 году темой Met Gala стало «Искусство костюма» (Costume Art). Кроме нарядов участницы продемонстрировали тренд на натуральную грудь, который обсуждался в соцсетях.