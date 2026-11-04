Сегодня 01:00 В лесу родилась елочка. Как жена князя стала автором слов главной новогодней песни страны Фото: Википедия Культура

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Со дня смерти Раисы Кудашевой, чьи строки наизусть знает каждый ребенок в стране, 4 ноября исполняется 62 года. «В лесу родилась елочка» стала народной песней, но автор ее текста долгие годы оставалась неизвестной. Поэтесса и писательница прожила 86 лет, а всенародную славу обрела лишь на восьмом десятке. Как складывалась ее жизнь — в материале 360.ru.

Дворянка из рода Гедройцев Раиса Кудашева родилась 15 августа 1878 года в Москве — в дворянской семье потомков полонизированного литовского княжеского рода Гедройцев. Ее отец, Адам Гедройц, был чиновником Московского почтамта и достиг чина надворного советника. Будущая поэтесса окончила женскую гимназию Марии Пуссель, и близкие еще тогда отзывались о ней как о человеке с педагогическими способностями. Поначалу Раиса Адамовна пошла именно по этой стезе и стала работать учителем. Спустя годы она сменила профессию, и в советский период на протяжении несколько десятилетий была библиотекарем. О личной жизни писательницы известно немного. Некоторое время в 1900-е годы она состояла в браке с князем Алексеем Кудашевым, к которому изначально устроилась работать в качестве гувернантки его маленького сына.

Первая публикация Стихи Раиса писала с детства. Ее первое сочинение вышло в печать еще в 1896 году — это было стихотворение «Ручейку» в журнале «Малютка». Юный талант быстро заметили редакторы, и с того момента творения регулярно публиковались на страницах многих изданий, в числе которых были «Светлячок», «Подснежник» и «Солнышко». Кудашева подписывалась псевдонимами — «А. Э», «А. Эр», «Р. К.». Позже она признавалась, что вовсе не стремилась к славе. «Я не хотела быть известной, но не писать не могла», — вспоминала Раиса Адамовна. В 1899 году в журнале «Русская мысль» вышла ее повесть «Лери». История рассказывала о взрослении девушки из дворянской семьи и ее первой любви к офицеру. Это единственное произведение Кудашевой, которое она написала для взрослой аудитории. «Елочка», которая стала народной Стихотворение «Елка» увидело свет в декабре 1903 года. Его выпустили в новогоднем номере журнала «Малютка». Автор снова предпочла использовать псевдоним «А. Э».

Фото: РИА «Новости»

Два года спустя Леонид Бекман положил его на музыку: так родилась та самая песенка, которую знает вся страна. Однако имя настоящего автора слов композиции долго оставалось неизвестным. Сама Раиса Адамовна первое время даже не подозревала, что ее стихи стали песней. Лишь в 1921 году совершенно случайно в поезде она услышала, как ребенок поет ее «Елочку». И только спустя еще 20 лет, в 1941 году, стихотворение переиздали в сборнике «Елка» — его составительница Эсфирь Эмден специально отыскала поэтессу и указала фамилию Кудашевой. Легенда о Горьком, Фадееве и Союзе писателей Есть и другая версия того, как именно было раскрыто авторство Кудашевой — скорее красивая легенда, чем документальный факт, однако история пользуется популярностью. Поговаривают, что пожилая женщина сама пришла в Союз писателей, постучалась в кабинет к Максиму Горькому и попросилась в организацию. На вопрос о том, что она написала, прозвучал скромный ответ: «Только детские тоненькие книжки». Горький якобы возразил гостье, отметив, что к ним принимают исключительно серьезных авторов, выпустивших романы или повести. Женщина будто бы смирилась с отказом и уже повернулась в сторону выхода, но в последний момент поинтересовалась у писателя, слышал ли он хоть одно ее стихотворение.

Фото: РИА «Новости»

Воспользовавшись моментом, она произнесла: «В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была». Услышавший эти строчки Горький тут же изменил решение и распорядился оформить Кудашеву в Союз писателей. Возможно, на месте Горького был другой писатель — Александр Фадеев. Возможно, этой истории не было вообще. Выяснить это доподлинно не удалось по сей день. Сотни произведений и поздняя слава Всего Раиса Кудашева опубликовала порядка 200 произведений. Это были песенки, рассказы, сказки и стихотворные книжки. Широкая известность пришла к писательнице только в конце 1950-х, когда ей было уже за 70. Тогда в изданиях «Вечерняя Москва» и «Огонек» разместили два интервью с ней. Кроме того, в «Огоньке» опубликовали фотографию Раисы Адамовны, которая в итоге осталась ее единственным сохранившимся снимком с ней. Кудашева умерла 4 ноября 1964 года в Москве. Ее похоронили на Пятницком кладбище. Наследие и авторские права В 2015 году текст «В лесу родилась елочка» занял 29-е место в топ-100 самых популярных в России стихотворных строк. Рейтинг составил журнал «Русский репортер», закрывшийся в 2020. Спустя десятилетия после смерти автора ее творение по-прежнему звучит на каждом новогоднем утреннике.

Фото: Bogdanov-62. / Википедия

При этом наследники поэтессы не получают никаких авторских сборов, рассказал в беседе с РИА «Новости» заместитель генерального директора, руководитель управления распределения вознаграждения РАО Сергей Филиппов. По его словам, свидетельство о наследовании прав существует на имя Марины Адамовны Гедройц, но соответствующий договор с РАО не заключен. «Авторские сборы за использование произведения собираются РАО, но не выплачиваются в части охраняемого текста произведения, так как правообладатель не обращался в РАО за получением авторского вознаграждения», — пояснил эксперт. Он добавил, что авторские права на музыку песни «В лесу родилась елочка» уже не охраняются: Филиппов сравнил ее с мелодией Jingle Bells, написанной в 1857 году, которая со временем превратилась в рождественскую и уже практически стала народной.

Фото: Медиасток.рф

Текст песни «В лесу родилась елочка» В лесу родилась елочка, В лесу она росла. Зимой и летом стройная, Зеленая была. Метель ей пела песенку: «Спи, елочка, бай-бай!» Мороз снежком укутывал: «Смотри, не замерзай!» Трусишка зайка серенький Под елочкой скакал. Порою волк, сердитый волк, Рысцою пробегал. Чу! Снег по лесу частому Под полозом скрипит Лошадка мохноногая Торопится, бежит. Везет лошадка дровенки А в дровнях мужичок Срубил он нашу елочку Под самый корешок. Теперь она, нарядная, На праздник к нам пришла, И много, много радости Детишкам принесла.