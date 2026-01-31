Военный триллер «Август» получил шесть наград «Золотого орла»

Главную награду Национальной премии «Золотой орел» получил военный триллер «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Картина собрала шесть статуэток, включая награды за лучшую мужскую роль, монтаж, визуальные эффекты и музыку, сообщили в телеграм-канале церемонии.

Семь призов досталось биографической драме «Пророк. История Александра Пушкина». Ее режиссер Феликс Умаров победил в номинации «Лучшая режиссерская работа».

По три награды взяли исторические сериалы «Плевако» и «Атом».

Сериал «Аутсорс», номинированный трижды, не получил ни одной статуэтки.

Лучшую женскую роль в кино присудили Елене Лядовой за фильм «Первый на Олимпе».

Специальный приз «За вклад в российский кинематограф» вручили актеру и режиссеру Александру Адабашьяну.

В неигровом кино победил проект «Путь» об атомных ледоколах, а лучшим анимационным фильмом стал «Булгаковъ».

В прошлом году гран-при «Золотого орла» получил фильм «Воздух» Алексея Германа — младшего. Как и «Август», картина завоевала шесть наград.