Военный триллер «Август» получил шесть наград «Золотого орла»
Стали известны победители кинопремии «Золотой орел» 2025 года
Главную награду Национальной премии «Золотой орел» получил военный триллер «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Картина собрала шесть статуэток, включая награды за лучшую мужскую роль, монтаж, визуальные эффекты и музыку, сообщили в телеграм-канале церемонии.
Семь призов досталось биографической драме «Пророк. История Александра Пушкина». Ее режиссер Феликс Умаров победил в номинации «Лучшая режиссерская работа».
По три награды взяли исторические сериалы «Плевако» и «Атом».
Сериал «Аутсорс», номинированный трижды, не получил ни одной статуэтки.
Лучшую женскую роль в кино присудили Елене Лядовой за фильм «Первый на Олимпе».
Специальный приз «За вклад в российский кинематограф» вручили актеру и режиссеру Александру Адабашьяну.
В неигровом кино победил проект «Путь» об атомных ледоколах, а лучшим анимационным фильмом стал «Булгаковъ».
В прошлом году гран-при «Золотого орла» получил фильм «Воздух» Алексея Германа — младшего. Как и «Август», картина завоевала шесть наград.