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    Священник Конюхов рассказал о значении Казанской иконы в ополчении 1612 года

    Фото: РИА «Новости»

    Казанскую икону Божией Матери на Руси всегда любили особенно горячо. Это ну удивляет, ведь образ являлся русскому народу в самые непростые времена. Какую роль он сыграл в освобождении Москвы от поляков в 1612 году, 360.ru рассказал священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

    Осенью 1611 года в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин призвал горожан собрать средства и сформироваться в войско, чтобы освободить Москву от польских интервентов. Военную силу взял под командование князь Дмитрий Пожарский. Китай-город удалось взять штурмом 22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года.

    Принесенная в войско икона стала преимуществом для русских ополченцев, они ощущали святыню и заступничество самой Богоматери. Это сильно вдохновило людей на подвиг.

    «Событие объединило народ, который был разрознен из-за Смуты. И объединились люди как раз вокруг чудотворного образа Казанской Божией Матери. Это отразило народную любовь, почитание и историческую память», — рассказал священник.

    Какие чудеса связывают с этим образом, где находятся его списки и сохранился ли оригинал, читайте в материале 360.ru.

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