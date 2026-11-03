Объявили даты VK Fest 2027 в Москве и Петербурге

Стали известны даты VK Fest 2027 в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Фестиваль вернется 3 и 4 июля в Санкт-Петербург, в Москву — 17 и 18 июля. Информация о других городах проведения появится позднее. Билеты для взрослых и детей доступны на официальном сайте.

В 2026 году VK Fest прошел в Казани, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве, собрав сотни тысяч гостей. На фестиваль в Москве пришли 85 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — 70 тысяч. В программе участвовали 300 артистов, групп и блогеров.

Ранее аналитики VK выяснили, что объединяет россиян по всей стране. Исследование провели на основе данных VK AI Researcher, оно охватило почти сто миллионов пользователей VK в России.