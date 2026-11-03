360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Объявили даты VK Fest 2027 в Москве и Петербурге

    Фото: РИА «Новости»

    Стали известны даты VK Fest 2027 в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

    Фестиваль вернется 3 и 4 июля в Санкт-Петербург, в Москву — 17 и 18 июля. Информация о других городах проведения появится позднее. Билеты для взрослых и детей доступны на официальном сайте.

    В 2026 году VK Fest прошел в Казани, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве, собрав сотни тысяч гостей. На фестиваль в Москве пришли 85 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — 70 тысяч. В программе участвовали 300 артистов, групп и блогеров.

    Ранее аналитики VK выяснили, что объединяет россиян по всей стране. Исследование провели на основе данных VK AI Researcher, оно охватило почти сто миллионов пользователей VK в России.

    Читайте также

    Аналитики VK выяснили, что объединяет россиян по всей стране

    Новый сезон VK лектория стартовал 2 ноября

    Месяц осведомленности о кибербуллинге пройдет в VK с 1 по 30 ноября

    Аналитики VK выяснили, что объединяет россиян по всей стране

    Новый сезон VK лектория стартовал 2 ноября

    Месяц осведомленности о кибербуллинге пройдет в VK с 1 по 30 ноября