Муфтий объяснил, каких животных мусульманам нельзя держать дома

Фото: Собаки 261 породы на Национальной выставке собак всех пород в КВЦ «Патриот Экспо» Одинцовского округа / Медиасток.рф

Муфтий Таджуддин: мусульманам можно держать дома кошек, собак — только во дворе

Мусульманам нельзя держать в доме собаку — иначе из жилища может уйти благодать. Об этом РИА «Новости» рассказал верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

По его словам, собак можно держать во дворе для охраны. При этом нужно соблюдать санитарные нормы. В подтверждение своих слов муфтий привел изречение пророка Мухаммада: «Если собака будет в доме, туда не войдут ангелы».

При этом, кошек держать дома допустимо. Таджуддин также отметил, что домашних животных заводят и для того, чтобы воспитывать у детей чувство милосердия.

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