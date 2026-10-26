Ветеринар Шеляков призвал усилить уход за собаками поздней осенью и зимой

Владельцам собак необходимо уделить особое внимание гигиене питомцев в сырую погоду и зимний период. Об этом сайту NEWS.ru сообщил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам эксперта, намокшая и засохшая комьями шерсть на животе перестает сохранять тепло. Такие участки и колтуны специалист порекомендовал обязательно вычесывать или состригать.

Зимой дополнительную угрозу для животных представляют дорожные химреагенты на дорожках. Шеляков отметил, что они вызывают местное раздражение незащищенных лап, а питомец может слизать химикаты. Ветеринар добавил, что строгих общепринятых правил по уходу нет, поэтому ориентироваться стоит на сезонную слякоть и реагенты.