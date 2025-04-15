Мойка78: на Пасху следует исключить темные оттенки в одежде

В преддверии главного христианского праздника особое значение приобретает внешний вид каждого прихожанина. Одежда, которую надевают на Пасху, отражает радость события и почтительное отношение к религиозной традиции, сообщила Мойка78 .

Священники подчеркивают, что нет строгого запрета носить старую одежду, главное условие — чистота и аккуратность костюма или платья. Тем не менее, согласно народному обычаю, предпочтительно приобрести новые вещи либо выбрать красивые и свежие наряды из гардероба.

Традиционные пасхальные цвета включают белый и красный, символизирующие чистоту и жертву Христа соответственно. Допустимы светлые природные тона: розовый, синий, зеленый, желтый, лимонный. Важно исключить темные оттенки: черный, темно-фиолетовый, глубокий синий, коричневый и серые цвета. Не рекомендуются яркие, кричащие расцветки и бросающиеся в глаза узоры.