Водителя скорой помощи из Каховки представят к награде

Украинские боевики атаковали машину скорой помощи в Каховке, пока врачи осматривали пациента. Водитель вовремя отреагировал и вывез бригаду в безопасное место. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о его подвиге в Telegram-канале .

«Сегодня в Каховке во время рабочего вызова к больному ожидающая медиков карета скорой помощи была поражена очень „метким ударом“ оператора БПЛА из правого берега Днепра. К счастью, медики в это время были у пациента, и все остались живы и невредим», — рассказал он.

Находившийся рядом водитель укрылся от удара, а потом на машине с пробитым лобовым стеклом вывез фельдшеров из зоны обстрела и доехал до станции скорой медицинской помощи. Сальдо показал кадры с места атаки и сообщил, что за мужество и профессионализм мужчину представят к награде.

Вооруженные силы Украины атаковали также подстанцию и обесточили 20 сел в Херсонской области, сообщил RT. От обстрелов пострадали два человека, в том числе ребенок.