Россияне пожаловались на сбой мобильного интернета

Пользователи по всей России столкнулись с массовым сбоем. Поступили жалобы на работу мобильного интернета. Информацию об этом опубликовали на ресурсе Downdetector.

О проблемах с доступом к мобильной связи и интернету сообщили пользователи сразу нескольких операторов. Жалобы поступили из многих регионов, включая Москву и Санкт-Петербург,

Пользователи МТС и «Билайна» столкнулись с невозможностью использовать мобильный интернет. Большинство сообщений о проблемах поступило из Москвы (16%), Адыгеи и Белгородской области (6%).

В субботу, 5 июля, также произошел еще один масштабный сбой. Пользователи Telegram по всей стране активно жаловались на работу приложения — оно стало зависать и не загружать медиафайлы.