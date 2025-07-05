Россияне пожаловались на сбой мобильного интернета
Пользователи по всей России столкнулись с массовым сбоем. Поступили жалобы на работу мобильного интернета. Информацию об этом опубликовали на ресурсе Downdetector.
О проблемах с доступом к мобильной связи и интернету сообщили пользователи сразу нескольких операторов. Жалобы поступили из многих регионов, включая Москву и Санкт-Петербург,
Пользователи МТС и «Билайна» столкнулись с невозможностью использовать мобильный интернет. Большинство сообщений о проблемах поступило из Москвы (16%), Адыгеи и Белгородской области (6%).
В субботу, 5 июля, также произошел еще один масштабный сбой. Пользователи Telegram по всей стране активно жаловались на работу приложения — оно стало зависать и не загружать медиафайлы.
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