Подмосковные врачи спасли ребенка с рваными ранами на голове от домашней собаки

В Подмосковье домашняя собака акита-ину набросилась на 9-летнего мальчика во время игры и погрызла ему голову. С рваными ранами ребенок поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства, где ему принялись оказывать экстренную помощь, сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Тщательно очистив поврежденные участки от загрязнений и инородных тел мы провели первичную хирургическую обработку, остановив кровотечение и восстановив целостность тканей», — рассказал врач травматолог-ортопед МОЦОМД Омер Хамедто.

Особое внимание медики уделили эстетической стороне: они использовали атравматичные материалы, чтобы швы были аккуратными и не оставили заметных следов.

Помимо этого, ребенку дали необходимые лекарства для исключения риска развития инфекций и сделали прививки от бешенства и столбняка. Сейчас мальчик чувствует себя лучше, скоро его выпишут.