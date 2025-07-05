Количество жертв наводнения в Техасе выросло до 27 человек

Крупнейшее за последние 100 лет наводнение в штате Техас привело к гибели 27 человек, в том числе девяти детей. Кроме того, спасатели продолжают поиски 25 девочек из летнего лагеря Camp Mystic в округе Керр. Об этом сообщил телеканал CNN .

Об увеличении числа жертв объявил шериф округа Ларри Лейт. Он пояснил, что именно столько тел нашли спасатели в субботу. Он не исключил, что их число еще вырастет, так как спасатели продолжают работать на местах.

Он добавил, что из мест затопления на безопасные участки доставили 850 жителей, восемь из которых получили травмы. Их передали врачам.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы найти всех, кто все еще числится пропавшим без вести, и убедиться, что они в безопасности», — добавил Лейт.

Представители детского лагеря для девочек Camp Mystic объявили, что не могут найти 25 воспитанниц. Их домики находились прямо на побережье реки Гваделупа, которая из-за обильных ливней вышла из берегов за два часа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом находится на постоянной связи с руководством штата. В ближайшее время в Техас прибудет министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

«Мелания и я молимся за все семьи, пострадавшие в результате этой ужасной трагедии», — добавил глава государства.

Подобных наводнений в центральном районе Техаса не было уже более 100 лет, заявили синоптики. Они пояснили, что за несколько часов на штат обрушилась месячная норма осадков, что привело к сильнейшему разливу рек.

О приходе в центральную часть Техаса сильного шторма с осадками Национальная метеорологическая служба предупредила еще в четверг. Но власти штата заявили, что получили точные данные достаточно поздно. Поэтому предупреждение для жителей выпустить не успели.