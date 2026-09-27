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    Ura.ru: осенью карась чаще клюет на червя, мотыля и опарыша

    В холодной воде карась становится менее активным и ищет питательный корм. Осенью для его ловли лучше всего подходят животные приманки, сообщает Ura.ru.

    С похолоданием обмен веществ у карася замедляется, а рыба становится осторожнее. Черви, мотыль и опарыш привлекают ее запахом и движением и хорошо работают в холодной воде.

    Растительные приманки тоже могут принести улов. Рыболовы используют распаренные зерна, кукурузу и бойлы. Иногда помогают мелкие воблеры и мормышки, если их размер и цвет напоминают естественный корм карася.

    При выборе приманки стоит учитывать условия ловли. Утром и вечером карась обычно активнее, поэтому можно попробовать заметные приманки. Днем, а также в пасмурную или дождливую погоду лучше использовать менее яркие варианты, которые не создают лишнего шума.

    На разных водоемах рыба может реагировать на одну и ту же приманку по-разному. Подходящий вариант поможет найти смена насадок и их сочетаний. Прикормка, подобранная к приманке, привлечет карася к месту ловли.

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