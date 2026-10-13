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    Специалист Чихринова посоветовала укрепить теплицу подпорками перед зимой

    Внутренние опоры помогут усилить недостаточно жесткую теплицу перед снегопадами. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рассказала о подготовке конструкции к зимним нагрузкам, сообщает RT.

    Чихринова посоветовала до зимы проверить каркас, крепления, основание, покрытие, двери и форточки. Ослабленные соединения нужно подтянуть, поврежденный крепеж заменить, а трещины и деформации устранить до снегопадов. Пленку с сезонной теплицы лучше снять по рекомендациям производителя.

    Основную нагрузку зимой создает снег, особенно мокрый и слежавшийся. Эксперт рекомендовала заранее уточнить допустимую снеговую нагрузку для конкретной модели. Подпорки следует устанавливать под несущие дуги или коньковую часть, выбирая их количество и расположение с учетом конструкции.

    Опоры должны стоять на твердом основании и передавать нагрузку на него, а не давить на поликарбонат. Покрытие нужно проверить на трещины, пробоины и отслоения от каркаса: небольшие повреждения под снегом могут увеличиться.

    Даже усиленную теплицу желательно осматривать после сильных снегопадов. Снег лучше убирать мягкой щеткой с длинной или телескопической ручкой. Металлические лопаты и острые скребки могут повредить покрытие.

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