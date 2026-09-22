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    Садовод Туманов назвал способы защиты дачи от грызунов

    Председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов рекомендовал сочетать мышеловки, клеевые ловушки и готовые отравленные приманки для борьбы с грызунами на даче, сообщает Ura.ru.

    Осенью мыши и крысы ищут пищу на участках, в домах и погребах. Перед отъездом дачникам следует убрать растительные остатки, не оставлять продукты в бумажной упаковке и хранить запасы в стеклянных или жестяных емкостях.

    Перед закладкой урожая в погреб необходимо проверить двери, заделать щели и ходы. Корнеплоды, капуста и яблоки особенно привлекают грызунов зимой.

    «Один метод борьбы с мышами и крысами вам не поможет. Спасти свой урожай можно только, используя три единственно действенных способа», — рассказал Туманов.

    Эксперт посоветовал использовать обычные мышеловки, клеевые ловушки с пахучей приманкой и готовые отравленные средства из магазина. Приманки необходимо размещать там, где до них не доберутся кошки и собаки.

    По словам садовода, пахучие травы, горящая резина и записи кошачьих криков не избавят участок от вредителей. Голодные животные могут игнорировать отпугивающие запахи, поэтому защита должна быть комплексной.

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