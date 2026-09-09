Любителям «тихой охоты» объяснили, почему не стоит ходить за грибами в дождь

Биолог Сафонов: идти за грибами в дождь не нужно — они быстро испортятся

Для грибников настала самая активная пора сбора «урожая». Но не все знают, что ходить в лес в дождь бессмысленно, отметил в беседе с 360.ru биолог Дмитрий Сафонов.

В сильный дождь и грозу нежелательно находиться в лесу.

«Грибы набирают много воды и быстро портятся. Кроме того, тропинки скользкие. В грозу опасно находиться под деревьями, так как сильный ветер может обрушить сухие ветки и травмировать», — объяснил биолог.

Сафонов добавил, что в лес не стоит ходить и в сильный туман — можно просто заблудиться. После заморозков грибы подмерзают, из-за чего при оттаивании теряют вкус, быстро портятся и становятся просто опасными.

Идеальной погодой для сбора грибов Сафонов назвал умеренное тепло в районе 15-20 градусов. Важно, чтобы в лесу было умеренно влажно и без обильных дождей. После дождя лучше идти за грибами спустя один-два дня.

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