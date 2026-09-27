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    Россиянам посоветовали разбирать гардероб перед покупкой одежды

    Руководитель бренда Monlavv Ольга Летушева посоветовала перед покупкой одежды проверить, как новая вещь сочетается с уже имеющимися. Такой подход поможет избежать лишних расходов, сообщает газета «Известия».

    Летушева рассказала, что перед началом сезона стоит разделить одежду на три группы: вещи для повседневной носки, те, которые надевают изредка, и те, которые почти не используют. В последней группе часто оказываются покупки, сделанные из-за скидки или под настроение.

    После ревизии эксперт советует выяснить, чего не хватает для готовых комплектов. Несколько пар брюк не сделают гардероб удобнее, если к ним нет подходящего верха. Перед покупкой Летушева рекомендует придумать минимум три сочетания новой вещи с уже имеющейся одеждой. Если для нее придется докупать другие предметы, расходы вырастут.

    При выборе одежды стоит проверить посадку, ткань, швы, застежки и требования к уходу. Высокая цена сама по себе не гарантирует удачную покупку: важнее, как часто вещь будут носить. Тренды, по мнению Летушевой, можно добавлять постепенно, выбирая вещи, которые расширяют число возможных комплектов.

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