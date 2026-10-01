Кот мог стать виновником взрыва газового баллона в квартире в Одинцове

Домашний кот мог стать причиной взрыва газового баллона в квартире в Одинцове. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Сообщения о хлопке газовоздушной смеси в многоэтажке на улице Белорусской поступило в 08:58 1 октября. Спасатели, которые прибыли на место, обнаружили, что повреждения получили балкон и остекление на 19-м этаже, а также перегородки между тамбуром и квартирой. Открытого горения на момент прибытия не зафиксировали.

Сотрудники МЧС установили, что туристический газовый баллон стоял рядом с работающей электроплитой, что привело к нагреву и взрыву. В квартире при этом не было людей, но находился кот, который и мог случайно нажать на ручку и включить технику. Питомец отделался легким испугом: спасатели нашли его под ванной живым.

Одинцовская городская прокуратура взяла расследование происшествия на контроль.

Ранее стало известно, что в частном доме в Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате пострадали люди и разрушилась часть здания.