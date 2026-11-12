PR-директор сервиса знакомств Красильникова объяснила, как выбрать фото для анкеты

Направление взгляда на фотографии влияет на выбор анкеты в приложениях для знакомств. Мужчины и женщины по-разному реагируют на зрительный контакт, передает РИАМО .

PR-директор сервиса онлайн-знакомств Наталья Красильникова рассказала, что пользователи оценивают снимок за доли секунды. По статистике сервиса, женщины чаще выбирают мужчин, которые смотрят немного в сторону от объектива. Мужчинам больше нравятся женские портреты с прямым взглядом в камеру.

Для главного фото Красильникова посоветовала выбирать четкий снимок с хорошо различимым лицом. Солнцезащитные очки, капюшоны и съемка издалека мешают рассмотреть внешность. Обычные очки для коррекции зрения, напротив, могут подчеркнуть индивидуальность и повысить привлекательность анкеты, сообщает kp.ru.