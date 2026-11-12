360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    PR-директор сервиса знакомств Красильникова объяснила, как выбрать фото для анкеты

    Направление взгляда на фотографии влияет на выбор анкеты в приложениях для знакомств. Мужчины и женщины по-разному реагируют на зрительный контакт, передает РИАМО.

    PR-директор сервиса онлайн-знакомств Наталья Красильникова рассказала, что пользователи оценивают снимок за доли секунды. По статистике сервиса, женщины чаще выбирают мужчин, которые смотрят немного в сторону от объектива. Мужчинам больше нравятся женские портреты с прямым взглядом в камеру.

    Для главного фото Красильникова посоветовала выбирать четкий снимок с хорошо различимым лицом. Солнцезащитные очки, капюшоны и съемка издалека мешают рассмотреть внешность. Обычные очки для коррекции зрения, напротив, могут подчеркнуть индивидуальность и повысить привлекательность анкеты, сообщает kp.ru.

    Читайте также

    Рыбак из Орска снял огромного сома на камеру домофона и прославился

    Макака Панч из японского зоопарка стал защитником младших обезьян

    Садовод Олейник объяснила, что делать, если укроп на подоконнике пожелтел

    сгенерировано с помощью ИИ

    Смертельная халва. Почему астраханские врачи забили тревогу в 1886 году

    Агроном Викулов объяснил, как ухаживать за ароматным кустарником каликантом

    сгенерировано с помощью ИИ

    Лукашенко предложил белорусам приютить котят с его малой родины

    ИИ/360.ru

    Сын Кашпировского заявил, что карьера отца разрушила семью

    В Индонезии дети оседлали питона: кадры, от которых мурашки по коже

    Ученые РАН выяснили, был ли ранен Дмитрий Донской на Куликовом поле

    Россиянам объяснили, как одеться в новогоднюю ночь — 2027, чтобы привлечь удачу

    Агроном Тихонова объяснила, какой компонент забирает картон из почвы

    сгенерировано с помощью ИИ

    Пес породы корги выбежал на поле на матче по американскому футболу НФЛ