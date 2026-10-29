Агроном Викулов объяснил, как ухаживать за ароматным кустарником каликантом

Каликант — звезда сада. Он красиво цветет, пахнет земляникой, а когда отцветает осенью, продолжает украшать территорию желто-золотистой листвой. Как за ним ухаживать, 360.ru рассказал агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

Если хочется, чтобы только что укоренившийся саженец быстрее сформировался в куст, его можно слегка обрезать.

«Чтобы вызвать дополнительное кущение после посадки, когда куст начнет расти в первой половине лета, ему можно дать большую дозу комплексных удобрений с микроэлементами и преобладанием азота. За счет этого каликант сформируется в хороший куст и уйдет в зиму с созревшими побегами», — отметил агроном.

Однако сделать это лучше один раз, так как кустарник не любит перекормленной почвы. Ему также будет некомфортно на болотистой земле, хотя каликанту и требуется регулярная влага, особенно в жаркие и засушливые дни.

Сохранить почву влажной поможет мульчирование — компостом или измельченной корой. Ее распределяют возле ствола слоем примерно в пять сантиметров. Сами побеги присыпать не нужно.

Кроме того, для каликанта требуется место, чтобы кустарник развивался и густо цвел, — взрослое растение способно разрастись в ширину и высоту до 2-2,5 метра.

Как правильно посадить каликант, читайте в нашей статье.