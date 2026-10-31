Сын Кашпировского заявил, что карьера отца разрушила семью

Сын известного советского психотерапевта Анатолия Кашпировского Сергио Монтана, проживающий в США, рассказал, что профессиональная деятельность отца негативно сказалась на отношениях внутри семьи. Своими воспоминаниями он поделился с РИА «Новости» .

«Отец был по-настоящему предан своему делу, но мне кажется, что в конечном итоге эта преданность разрушила нашу семью. Его работа сильно повлияла на нашу жизнь», — признался сын психотерапевта.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября на 88 году жизни. Он родился в 1939 году в селе Ставница, окончил Винницкий медицинский институт и около четверти века работал в больнице имени академика Ющенко.

Всенародную известность Кашпировскому принесли телевизионные сеансы, которые начали транслировать в октябре 1989 года.

Ранее Монтана признался, что на отца сильно повлияла его супруга Гулизар Чалбашова. По его словам Монтаны, она настроила супруга против собственного ребенка и внуков.