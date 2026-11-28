Бывший президент СССР Михаил Горбачев держал в кремлевском кабинете глобус с американской прослушкой, подаренный ему президентом США Джорджем Бушем-старшим. Об этом рассказал ветеран КГБ СССР полковник в отставке Алексей Егоров, его слова привело РИА «Новости» .

По словам Егорова, председатель КГБ СССР Владимир Крючков узнал от источника в американской разведке, что в глобус встроена новейшая система съема, накопления и передачи информации сразу на спутник. Обычными методами, без глубокого демонтажа, ее якобы найти невозможно.

Специалисты Службы охраны КГБ осмотрели массивный глобус с подсветкой и музыкой, но ничего не обнаружили. Они пришли к выводу о необходимости разобрать его для детального исследования, однако Горбачев запретил это делать.

Крючков поехал к Горбачеву и потребовал передать глобус техническим специалистам КГБ для глубокой проверки. В ответ Горбачев раздраженно заявил, что Крючкову повсюду чудятся шпионы и что у него с Бушем доверительные отношения.

Через несколько дней глобус все же пропал из кабинета. А Горбачев позже сказал, что попросту выбросил его. Где глобус оказался на самом деле, установить так и не удалось.

Крючков, по словам Егорова, считал, что Горбачев хотел иметь глобус как канал прямой передачи информации Бушу.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Горбачева следовало бы снять с поста генерального секретаря ЦК КПСС и исключить из партии в день, когда тот получил Нобелевскую премию мира.