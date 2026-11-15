Веха в истории телевидения. Как 92 года назад в СССР появилась первая звуковая передача

Телевидение не сразу стало звуковым — первые передачи в СССР шли только с изображением. Все изменилось 92 года назад, когда в стране запустили исторический 25-минутный эфир.

Первую полноценную передачу со звуковым сопровождением советские зрители смогли посмотреть 15 ноября 1934 года. Это был эстрадный концерт: актер МХАТа Иван Москвин прочитал рассказ Антона Чехова «Злоумышленник», после чего выступили певица и балетная пара.

Передача вызвала большой интерес, и уже через несколько дней при Всесоюзном комитете по радиофикации и радиовещанию создали специальный отдел телевидения.

Ранее в Петербурге опубликовали дневник американки Мэри Рид, которая жила в блокадном Ленинграде. Иностранка, увлеченная социалистическими идеями, переехала в СССР и никогда его не покидала. Рид работала корреспондентом переводчицей в Наркомате иностранных дел и в Коминтерне.