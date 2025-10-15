Володин объяснил, когда Горбачева нужно было снять с должности

Володин: Горбачева нужно было снять с поста в день получения Нобелевской премии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Михаила Горбачева следовало бы снять с поста генерального секретаря ЦК КПСС и исключить из партии в день, когда тот получил Нобелевскую премию мира, сообщило РИА «Новости» . По его словам, именно тогда начался процесс распада Советского Союза, а не в декабре 1991 года, как принято считать.

«В этот день в 1990 году 35 лет назад Михаил Сергеевич Горбачев получил Нобелевскую премию. Вот его надо было в этот день исключить из партии, его надо было в этот день снять с генерального секретаря», — заявил Володин на пленарном заседании.

Он также отметил, что Нобелевский комитет, по его мнению, «не раздает коврижки просто так», а награждает тех, кто «предает государство и разрушает его». Володин привел в пример нынешнего лауреата — лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, указав, что она «разрушала Венесуэлу и вела страну к гражданской войне».

Нобелевская премия мира Михаилу Горбачеву была вручена 15 октября 1990 года — «за ведущую роль в радикальных изменениях в отношениях между Востоком и Западом». При этом одним из первых государственных лидеров, удостоенных этой награды, стал президент США Теодор Рузвельт, получивший премию в 1906 году «за посредничество в прекращении войны между Россией и Японией».

Экс-депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Мария Корина Мачадо стала обладательницей Нобелевской премии мира. Награду она получила «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».