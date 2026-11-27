Сотрудники Московского зоопарка слепили для панд снеговиков в качестве сюрприза. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

Катюша, Диндин и Жуи с радостью поиграли со нежными фигурами.

«В эти снежные дни сотрудники отдела „Фауна Китая“ сделали для своих подопечных сюрприз — слепили снеговиков в каждом уличном вольере», — сказала Акулова.

Катюша каталась с горки и играла со всеми игрушками, которые были в ее распоряжении.

Панды очень любят зиму — они тяжело переносят сухой воздух и жару. Осенне-зимняя погода близка к климату сычуаньских лесов.

Ранее советник-посланник посольства Китая в России Фэн Литао поблагодарил Московский зоопарк за заботу о Катюше.