24 ноября 2026 16:23 Это не мусор. Почему нужно сохранить лимонные корки — топ-5 способов использовать их в быту Фото: Медиасток.рф Интересное

Животные

Сад и огород

Удобрения

Насекомые

Жара

Лимоны — полезные цитрусы, но мало кто задумывается, что корки лимона могут быть нужными в быту. Как можно использовать их в уходе за домашним питомцем, чем послужат в саду и огороде, а также на кухне и как сохранить корки до конца зимы — в материале 360.ru.

Лимонные корки для дома Обычно кожуру цитрусов сушат, чтобы получить ароматные саше для шкафа. Когда запах пропадает, мешочек с пахучими элементами заменяют на новый.

Интересно Перед использованием корки можно надломить — так аромат усилится.

Еще одно применение лимонных корок дома — как ароматизатор для помещений. В этом случае их можно не убирать в мешочек — достаточно положить кожуру в открытую миску. Сушить тоже необязательно — в этом случае аромат будет сильнее. Важно убрать такие корки подальше от радиаторов, раковины и кухонной плиты. Аромат будет дарить жилищу ощущение тепла и уюта. Из лимонной кожуры можно сделать уксус для уборки. В стеклянную банку с кусочками корки заливают столовый уксус до верха и оставляют на несколько дней. Затем содержимое процеживают. Запах уксуса не уйдет, но он будет ароматизированным и более приятным, чем обычный столовый. Такой смесью чистят кислотостойкие поверхности, например мрамор, натуральный камень, известняк и некоторые металлические покрытия.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

С помощью кожуры можно почистить микроволновку. Внутрь ставят миску с корками, включают устройство на пять минут. Пар размягчит засохший жир, его легко будет стереть, при этом запах уйдет — останется еле уловимый аромат лимона. Можно почистить и чайник от накипи. Для этого его следует прокипятить с корками цитруса в течение примерно пяти минут. Далее этой воде нужно дать настояться час — за это время накипь размягчится. А еще свежей коркой от лимона, обмакнутой в соль или соду, можно чистить медь, латунь и нержавейку. Внутренней, то есть белой и мягкой стороной корки очень хорошо оттирать жир с кухонной плиты.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Лимонные корки для сада и огорода Кожура цитруса может пригодиться и в саду и огороде. В ней много калия, фосфора и кальция, и остатки от лимона можно использовать в качестве удобрения. Сухие корки нужно предварительно измельчить в блендере или скалкой, а затем закопать под кустарники или добавить в компост. Кроме того, запах цитрусовых отпугивает некоторых насекомых, например муравьев, тлю и комаров. Свежие корки можно разместить в местах их скопления или сделать настой. Для последнего потребуется залить сушеную или свежую кожуру кипятком и настоять сутки. Перед употреблением можно разбавить. Этим раствором опрыскивают растения — в саду или на подоконнике. Есть и совсем необычные способы использования — в качестве биоразлагаемых горшочков под рассаду. Из половинок лимона вытаскивают кислую мякоть таким образом, чтобы кожура оставалась целой. Ее можно немного подсушить, насыпать внутрь грунт и посадить семена. При пересадке такую рассаду можно не доставать из лимонных горшочков — их закапывают целиком.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Лимонные корки для ухода за питомцем Лимон поможет даже в уходе за питомцами, ведь цитрусовые отпугивают блох и клещей. Измельченные корки лимона нужно залить кипятком и добавить немного гвоздики и розмарина. Дать настояться сутки, затем процедить. Настоем следует обрабатывать шерсть животных из пульверизатора перед прогулкой или в другое время, один или два раза в день.

Интересно Важно делать это с осторожностью, так как у питомца может проявиться аллергия. Кроме того, такой настой не заменит ветеринарных средств, а лишь усилит их эффект.

Корки лимона для здоровья Сок лимона богат витамином С, что помогает поддержать иммунитет в межсезонье и в холодное время года. Но не только он — корки можно использовать с той же целью. Кроме того, в них содержатся антиоксиданты, которые полезны для здоровья полости рта.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Как правильно засушить лимонные корки Чтобы насушить кожуру лимона, ее режут на полоски и оставляют в проветриваемом помещении до полного удаления влаги. Но у этого простого способа есть нюансы, от которых зависит, доживут ли заготовки до весны. Сначала кожуру стоит промыть — особенно если лимоны покупные. Воск и следы обработки смываются теплой водой с небольшим количеством соды, после чего корки обсушивают полотенцем. Затем удаляют мякоть и белую часть, если она горчит, и нарезают полосками одинаковой толщины — так они высохнут равномерно. Сушить лучше не на батарее и не под прямыми солнечными лучами: от жара эфирные масла улетучиваются, и аромат становится слабее. Оптимальный вариант — темное, сухое и хорошо проветриваемое место, например застекленный балкон или подоконник в тени. Полоски раскладывают в один слой на бумаге или решетке и переворачивают раз в день. Сколько ждать? Зависит от влажности в помещении — обычно от трех до семи дней. Готовая корка становится твердой и ломкой, при сгибании трескается, а не гнется. Если внутри остается мягкость, сушку продолжают.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Как сохранить лимонные корки до конца зимы Перед длительным хранением кожуру необходимо полностью высушить. Если внутри остается влага, в закрытой емкости может появиться плесень — и весь запас придется выбросить. Готовые корочки пересыпают в сухую стеклянную банку с плотной крышкой или в тканевый мешочек и убирают в темное место. Банку лучше не закрывать герметично в первые дни — лучше дать остаткам влаги выйти. Периодически запас проверяют, а кусочки с неприятным запахом, потемнениями или следами порчи выбрасывают. Если хочется сохранить яркий аромат подольше, можно добавить в банку с корками пару бутонов гвоздики или щепотку или палочку корицы — они работают как натуральные консерванты и усиливают цитрусовый запах. А вот в холодильник сухие корки лучше не ставить: там влажно и они могут отсыреть. При правильной сушке и хранении запас спокойно доживает до весны, а то и до следующего сезона. Несколько высушенных корочек занимают совсем мало места, а использовать их можно постепенно в течение зимы.