Перуанка Лина Медина до сих пор остается самой юной матерью в мире. В пять лет она родила здорового мальчика, но так и не раскрыла имя его отца. Американская медицинская ассоциация подвергла сомнению историю, рассказанную семьей девочки. Вероятно, она была старше и страдала от опухоли. Об этом сообщил журнал Time .

Семья жила в селении, отрезанном от остального мира. Отцу Медины пришлось два дня идти через Анды, чтобы доставить дочь с раздувшимся животом в госпиталь города Писко весной 1939 года.

Обследование показало, что она беременна. В пять лет, семь месяцев, 17 дней Медина путем кесарева сечения родила здорового мальчика весом 2700 граммов. Она стала самой юной матерью в мире. Кто мог быть отцом, неизвестно.

Этот случай разбирают в медицинских вузах по всему миру. У девочки имелось свидетельство о рождении, подтверждавшее возраст. Ее мать рассказала, что признаки полового созревания появились у дочери уже в восемь месяцев.

Снимки зубов показывали, что на момент родов ей исполнилось скорее шесть, чем пять лет. Исследование костей таза, проведенное докторами из Лимы, вовсе указывало на взрослую женщину в маленьком теле.

Члены Американской медицинской ассоциации, собравшиеся в Миссури, пришли к выводу, что ей восемь или девять лет, что немногим меньше, чем нескольким американским матерям, жившим тогда на юге страны. Раннюю менструацию и низкий рост они объяснили последствиями опухоли яичника.

Ранее в России родила женщина в возрасте 60 лет. Она заморозила яйцеклетки в 2010 году.