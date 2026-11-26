Жители Калифорнии заметили в районе Мишн-Хиллз в Сан-Диего странное четвероногое. Об этом сообщила газета New York Post .

Видео с существом без шерсти, которое кралось по подъездной дорожке, набрало более двух миллионов просмотров. Автор видео попросил пользователей помочь определить, что за животное он заснял. По словам мужчины, «это не кошка и не собака».

«В вирусном видеоролике, распространившемся в социальных сетях, видно, как животное среднего размера, которое, судя по всему, находится в тяжелом состоянии, с трудом поднимается по подъездной дорожке», — отметила газета.

Ранее в Соединенных Штатах биологи случайно выловили в озере Онтарио чрезвычайно редкую рыбу — желтого налима. Находку совершили специалисты, которые изучали экосистемы водоема.

Один из биологов рассказал, что рыба была настолько желтой, что даже осенние листья блекли рядом с ней. Такой окрас этот вид получил благодаря генетическому нарушению.