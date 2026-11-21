Как капитан Уртханг с эльфами воевал: что дал фанатам фэнтези Ник Перумов
Ник Перумов доказал, что русскоязычное фэнтези может не просто существовать, а собирать огромную аудиторию. К своим 63 годам он создал больше полусотни книг, часть из которых вызывает горячие споры уже которое десятилетие. Как серьезный ученый стал создавать миры, чем закончилась его стычка со светлыми эльфами и почему книги писателя не экранизируют, выяснял 360.ru.
Биография Перумова
Николай Перумов родился 21 ноября 1963 года в Ленинграде. Его отец был доктором биологических наук, работал в отделении молекулярной и радиационной биофизики Института высокомолекулярных соединений РАН. Он смог увлечь сына наукой, так что после школы тот поступил в политехнический институт.
Получив диплом инженера-физика, Перумов занялся молекулярной биологией и 10 лет отработал в ленинградском НИИ особо чистых биопрепаратов. Молодой ученый также принимал участие в разработке методов лечения детей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
Однако, помимо науки, у него была еще одна страсть: Перумов со школьной скамьи пробовал себя в литературе. Ничего серьезного, просто рассказы в стол. Он увлекался фэнтези и фантастикой, особенно книгами Джона Рональда Руэла Толкина, которого читал в оригинале и даже к 1985 году сделал собственный перевод.
Интересно
Перумов был участником толкинистского движения, которое возникло в начале 80-х годов прошлого века в Ленинграде (их еще неуважительно называли «толкиенутыми»). В сети Фидонет, предтече интернета, начинающий писатель выступал под псевдонимом Капитан Уртханг — воин-орк.
Спор с Толкином
Мир Толкина впечатлил Перумова, однако он был не согласен с позицией автора: ему казалось, что писатель занимает слишком морально-назидательную позицию. Все четко делилось на абсолютное Добро и Зло, и последнее работало по специальности лишь в силу своей темной природы. Практически как мушкетер Портос — «Я дерусь, потому что дерусь!».
Между тем Перумов был убежден, что у Зла есть свои резоны, правда и мотивация. А Добро далеко не всегда руководствуется благостными принципами и может играть против героев ради своей выгоды. Словом, четкой границы между Светом и Тьмой не существует, она размыта.
Так появилась книга о том, как выглядело бы Средиземье 300 лет спустя после финала знаменитой трилогии. Поначалу эту историю читали лишь друзья и знакомые Перумова, пока в 1993 году приятель не посоветовал отнести рукопись в издательство. Тогда как раз был спрос на фэнтези: пачками печатали и патриархов жанра, и новичков.
Книга «Нисхождение Тьмы, или Средиземье 300 лет спустя» вышла небольшим тиражом, и ее мгновенно расхватали. Тут новинкой заинтересовалось крупное издательство «Северо-Запад». Подписали договор с автором, основательно отредактировали текст, сменили название на «Кольцо Тьмы» и выпустили двухтомником: «Эльфийский клинок» и «Черное копье».
В 1995 году вышла третья часть «Кольца Тьмы» — роман «Адамант Хенны», и история стала полноценной трилогией. Однако новая книга не слишком впечатлила читателей, да и сам автор был не в восторге. Спустя более 20 лет, в 2018 году, Перумов переписал ее и назвал «Небо Валинора. Адамант Хенны».
«Кольцо Тьмы»: спойлер
Первая книга, «Эльфийский клинок», знакомит читателя с главными героями — гномом и хоббитом. Они отправились на поиски загадочной «Алой книги», но неожиданно выяснили, что зло снова поднимает голову в Средиземье. Некто по примеру Саурона объединил под своими знаменами кочевые племена, орков и темных магов.
В «Черном копье» антагонист, укрепившись гномьими кольцами власти, начал вторжение в земли людей и эльфов. Героям нужно предупредить об угрозе королевства Средиземья, а заодно найти способ остановить врага. В процессе оказывается, что главный злодей — вовсе не главный, за его спиной прячутся древнее Зло и служители Тьмы.
Когда начинается «Адамант Хенны», война охватывает уже все Средиземье. Темные армии подступают к последним оплотам Свободных народов. Победить врага возможно лишь с помощью легендарного артефакта, в честь которого и названа книга. Герои находят его и побеждают, но это дается им очень дорогой ценой.
Эльфы против Перумова
Книги Перумова сильно разозлили большую часть тусовки толкинистов. Их возмутило, что автор показал эльфов надменными интриганами (да-да, тогда еще не вышел «Ведьмак» Анджея Сапковского). Зато традиционно тупым оркам капитан Уртханг дал свою историю и традиции, сделав их полноценным народом.
Начались крики о несоответствии мира первоисточнику Толкина, насаждении «эстетики боевика», даже к грамотности прицепились. Тематическая периодика пестрила разгромными статьями, Перумова обвиняли в том, что он «топит за Тьму» и оскверняет наследие Профессора, а самые горячие ненавистники даже орали: «Встречу — убью!»
«Убью» не «убью», а однажды в Ленинграде «группа радикально настроенных светлых эльфов» таки подкараулила Перумова. Его собирались избить за «опошление Средиземья». Вот только в процессе выяснилось, что писатель занимался в молодости единоборствами, так что нападавшим пришлось несладко.
Правда, это не помешало толкинистам распускать слухи, будто Перумова все-таки сильно отделали. Многие верят.
Перумов в США
Когда в 1998 году грянул экономический кризис, писатель вместе с женой — кандидатом биологических наук Ольгой Илькаевой — и тремя сыновьями переехал в США. Сейчас семья живет в штате Северная Каролина. Перумов работает в области биофизики и молекулярной биологии в Университете Дьюка. И по-прежнему пишет книги.
Помимо цикла о Средиземье, у писателя вышла еще дюжина сериалов, один из которых — «Летописи Разлома» — насчитывает аж 13 книг. Также он создал шесть отдельных произведений, пять из них — в соавторстве со Святославом Логиновым, Сергеем Лукьяненко, Верой Камшей и американским автором Алланом Коулом.
Всего за время своей литературной деятельности Перумов опубликовал более полусотни книг. Многие из них удостоены литературных наград в России — в копилке автора больше десятка премий. А роман «Не время для драконов», написанный вместе с Лукьяненко, послужил основой для одноименной компьютерной ролевой игры.
Проблема экранизаций
При всех достоинствах книг Перумова их не спешат экранизировать. Дело в том, что самый известный цикл писателя «Кольцо Тьмы» — продолжение «Властелина колец» Толкина. Права на все наследие Профессора принадлежат компании Tolkien Estate, и любая попытка обойти их обернется многомиллионными исками.
Что касается других произведений Перумова, то в начале нынешнего века была попытка запустить российские сериалы по романам «Алмазный меч, деревянный меч» и «Рождение мага». Сработать их взялась небольшая студия, которой не хватило ни денег, ни технических средств для таких масштабных проектов. Так все и заглохло.
Перумов рассказывал, что к нему также обращались по поводу экранизации романа «Череп на рукаве». Однако съемки не состоялись: киношники хотели заменить символику и звания нацистской Германии, которую по сюжету использовали в Империи, но автор не дал добро и отозвал согласие на съемку фильма.
Еще один несостоявшийся проект — фильм по подростковому роману в жанре стимпанк-фэнтези «Молли Блэкуотер». Хоть договор так и не подписали, студия получила от автора синопсисы первой книги и двух еще не вышедших продолжений. А через пару месяцев Перумов узнал, что «экранизация больше не интересна».
Все бы ничего, но спустя два года та же компания выпустила фильм «Эбигейл», где завязка и детали сюжета сильно напоминали историю о Молли Блэкуотер. Там и закрытый город, и паровые технологии, и табу на магию, и главная героиня с запретным даром. Перумов назвал картину плагиатом, но в суд подавать не стал. В прокате фильм, кстати, с треском провалился.
Впрочем, может и к лучшему, что по Перумову не снимают кино. Результат, судя по тому, что наворотили с братьями Стругацкими, может оказаться очень неоднозначным. А вот книги точно дадут возможность каждому по-своему представить миры писателя и решить для себя проблему Добра и Зла.