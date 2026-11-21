21 ноября 2026 01:00 Как капитан Уртханг с эльфами воевал: что дал фанатам фэнтези Ник Перумов Фото: Adobe Firefly & 360.ru Интересное

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Ник Перумов доказал, что русскоязычное фэнтези может не просто существовать, а собирать огромную аудиторию. К своим 63 годам он создал больше полусотни книг, часть из которых вызывает горячие споры уже которое десятилетие. Как серьезный ученый стал создавать миры, чем закончилась его стычка со светлыми эльфами и почему книги писателя не экранизируют, выяснял 360.ru.

Биография Перумова Николай Перумов родился 21 ноября 1963 года в Ленинграде. Его отец был доктором биологических наук, работал в отделении молекулярной и радиационной биофизики Института высокомолекулярных соединений РАН. Он смог увлечь сына наукой, так что после школы тот поступил в политехнический институт. Получив диплом инженера-физика, Перумов занялся молекулярной биологией и 10 лет отработал в ленинградском НИИ особо чистых биопрепаратов. Молодой ученый также принимал участие в разработке методов лечения детей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Однако, помимо науки, у него была еще одна страсть: Перумов со школьной скамьи пробовал себя в литературе. Ничего серьезного, просто рассказы в стол. Он увлекался фэнтези и фантастикой, особенно книгами Джона Рональда Руэла Толкина, которого читал в оригинале и даже к 1985 году сделал собственный перевод.

Интересно Перумов был участником толкинистского движения, которое возникло в начале 80-х годов прошлого века в Ленинграде (их еще неуважительно называли «толкиенутыми»). В сети Фидонет, предтече интернета, начинающий писатель выступал под псевдонимом Капитан Уртханг — воин-орк.

Спор с Толкином Мир Толкина впечатлил Перумова, однако он был не согласен с позицией автора: ему казалось, что писатель занимает слишком морально-назидательную позицию. Все четко делилось на абсолютное Добро и Зло, и последнее работало по специальности лишь в силу своей темной природы. Практически как мушкетер Портос — «Я дерусь, потому что дерусь!». Между тем Перумов был убежден, что у Зла есть свои резоны, правда и мотивация. А Добро далеко не всегда руководствуется благостными принципами и может играть против героев ради своей выгоды. Словом, четкой границы между Светом и Тьмой не существует, она размыта. Так появилась книга о том, как выглядело бы Средиземье 300 лет спустя после финала знаменитой трилогии. Поначалу эту историю читали лишь друзья и знакомые Перумова, пока в 1993 году приятель не посоветовал отнести рукопись в издательство. Тогда как раз был спрос на фэнтези: пачками печатали и патриархов жанра, и новичков. Книга «Нисхождение Тьмы, или Средиземье 300 лет спустя» вышла небольшим тиражом, и ее мгновенно расхватали. Тут новинкой заинтересовалось крупное издательство «Северо-Запад». Подписали договор с автором, основательно отредактировали текст, сменили название на «Кольцо Тьмы» и выпустили двухтомником: «Эльфийский клинок» и «Черное копье». В 1995 году вышла третья часть «Кольца Тьмы» — роман «Адамант Хенны», и история стала полноценной трилогией. Однако новая книга не слишком впечатлила читателей, да и сам автор был не в восторге. Спустя более 20 лет, в 2018 году, Перумов переписал ее и назвал «Небо Валинора. Адамант Хенны».

Фото: Ник Перумов на презентации своей новой книги, Москва / Руслан Кривобок / РИА «Новости»

«Кольцо Тьмы»: спойлер Первая книга, «Эльфийский клинок», знакомит читателя с главными героями — гномом и хоббитом. Они отправились на поиски загадочной «Алой книги», но неожиданно выяснили, что зло снова поднимает голову в Средиземье. Некто по примеру Саурона объединил под своими знаменами кочевые племена, орков и темных магов. В «Черном копье» антагонист, укрепившись гномьими кольцами власти, начал вторжение в земли людей и эльфов. Героям нужно предупредить об угрозе королевства Средиземья, а заодно найти способ остановить врага. В процессе оказывается, что главный злодей — вовсе не главный, за его спиной прячутся древнее Зло и служители Тьмы. Когда начинается «Адамант Хенны», война охватывает уже все Средиземье. Темные армии подступают к последним оплотам Свободных народов. Победить врага возможно лишь с помощью легендарного артефакта, в честь которого и названа книга. Герои находят его и побеждают, но это дается им очень дорогой ценой.

Фото: Ник Перумов во время презентации своей новой книги, Москва, 2009 год / Руслан Кривобок / РИА «Новости»

Эльфы против Перумова Книги Перумова сильно разозлили большую часть тусовки толкинистов. Их возмутило, что автор показал эльфов надменными интриганами (да-да, тогда еще не вышел «Ведьмак» Анджея Сапковского). Зато традиционно тупым оркам капитан Уртханг дал свою историю и традиции, сделав их полноценным народом. Начались крики о несоответствии мира первоисточнику Толкина, насаждении «эстетики боевика», даже к грамотности прицепились. Тематическая периодика пестрила разгромными статьями, Перумова обвиняли в том, что он «топит за Тьму» и оскверняет наследие Профессора, а самые горячие ненавистники даже орали: «Встречу — убью!» «Убью» не «убью», а однажды в Ленинграде «группа радикально настроенных светлых эльфов» таки подкараулила Перумова. Его собирались избить за «опошление Средиземья». Вот только в процессе выяснилось, что писатель занимался в молодости единоборствами, так что нападавшим пришлось несладко. Правда, это не помешало толкинистам распускать слухи, будто Перумова все-таки сильно отделали. Многие верят.

Фото: Ник Перумов, Москва, 2017 год /Владимир Трефилов / РИА «Новости»

Перумов в США Когда в 1998 году грянул экономический кризис, писатель вместе с женой — кандидатом биологических наук Ольгой Илькаевой — и тремя сыновьями переехал в США. Сейчас семья живет в штате Северная Каролина. Перумов работает в области биофизики и молекулярной биологии в Университете Дьюка. И по-прежнему пишет книги. Помимо цикла о Средиземье, у писателя вышла еще дюжина сериалов, один из которых — «Летописи Разлома» — насчитывает аж 13 книг. Также он создал шесть отдельных произведений, пять из них — в соавторстве со Святославом Логиновым, Сергеем Лукьяненко, Верой Камшей и американским автором Алланом Коулом. Всего за время своей литературной деятельности Перумов опубликовал более полусотни книг. Многие из них удостоены литературных наград в России — в копилке автора больше десятка премий. А роман «Не время для драконов», написанный вместе с Лукьяненко, послужил основой для одноименной компьютерной ролевой игры.

Фото: Ник Перумов у Патриарших прудов, Москва, 2009 год / Руслан Кривобок / РИА «Новости»