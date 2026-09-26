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    Агроном Воинкова рассказала, как сохранить томаты до Нового года

    Агроном Воинкова: зеленые помидоры хранятся до четырех месяцев

    Недозрелые томаты могут оставаться свежими до 3–4 месяцев при правильном выборе сорта и условий хранения. Как подготовить урожай к зиме, объяснила агроном Людмила Воинкова, сообщает aif.ru.

    Для долгого хранения Воинкова советует выбирать поздние сорта с плотной кожицей: «Лонг Кипер», «Жираф», «Новогодний», сливовидные томаты и гибриды с маркировкой LSL. Тонкокожие салатные сорта, в том числе «Бычье сердце», быстро портятся, пишет kp.ru.

    Плоды нужно собирать в сухую погоду, до того как ночная температура опустится ниже +5 °C. Подойдут томаты молочной спелости — светло-зеленые или желтоватые — и бурые, с розовым либо оранжевым оттенком. Их срезают с плодоножкой. Поврежденные плоды отсеивают, остальные выдерживают 3–5 дней в сухом теплом помещении и протирают тканью. Мыть помидоры перед хранением нельзя.

    Зеленые томаты держат при +10…+12 °C до 3–4 месяцев, бурые — при +4…+6 °C до двух месяцев. Розовые и красные плоды при +1…+2 °C сохраняются лишь 3–4 недели. Влажность воздуха должна составлять 80–85%, помещение — быть темным и проветриваемым. Недозрелые помидоры не стоит класть в холодильник: при +3 °C они теряют вкус и аромат.

    В ящиках томаты укладывают плодоножками вверх в один-два слоя, разделяя слои картоном. Плоды можно по отдельности завернуть в бумагу. Чтобы ускорить созревание, их переносят в тепло и кладут рядом спелый помидор или банан.

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