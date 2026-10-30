Агроном Терентьев назвал культуры, которые дают урожай годами

Агроном Терентьев: спаржа и ревень дают урожай до 20 лет

Агроном Денис Терентьев посоветовал выделить на участке место для многолетних овощей и трав. Они избавят от ежегодного посева и обеспечат ранней зеленью, сообщает aif.ru .

Спарже и ревеню нужна глубокая плодородная почва. На юге ревень требует полуденной тени и мульчи, а на сыром Северо-Западе спарже необходим хороший дренаж.

Для тенистых мест под деревьями подойдет черемша: в европейской части — медвежий лук, в Сибири и на Урале — лук победный.

Терентьев назвал многолетние луки самыми надежными и универсальными культурами. Батун, шнитт, слизун и многоярусный лук дают перо с ранней весны до заморозков. Рядом можно посадить щавель, любисток с ароматом сельдерея и эстрагон.

Грядку с иссопом, душицей и мелиссой можно дополнить мятой и хреном. Их корневища стоит сразу ограничить, чтобы растения не захватили весь участок.

Перед посадкой многолетников важно очистить землю от сорняков и внести органику: культуры останутся на одном месте на десятилетия.