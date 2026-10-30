360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Агроном Терентьев назвал культуры, которые дают урожай годами

    Агроном Терентьев: спаржа и ревень дают урожай до 20 лет

    Агроном Денис Терентьев посоветовал выделить на участке место для многолетних овощей и трав. Они избавят от ежегодного посева и обеспечат ранней зеленью, сообщает aif.ru.

    Спарже и ревеню нужна глубокая плодородная почва. На юге ревень требует полуденной тени и мульчи, а на сыром Северо-Западе спарже необходим хороший дренаж.

    Для тенистых мест под деревьями подойдет черемша: в европейской части — медвежий лук, в Сибири и на Урале — лук победный.

    Терентьев назвал многолетние луки самыми надежными и универсальными культурами. Батун, шнитт, слизун и многоярусный лук дают перо с ранней весны до заморозков. Рядом можно посадить щавель, любисток с ароматом сельдерея и эстрагон.

    Грядку с иссопом, душицей и мелиссой можно дополнить мятой и хреном. Их корневища стоит сразу ограничить, чтобы растения не захватили весь участок.

    Перед посадкой многолетников важно очистить землю от сорняков и внести органику: культуры останутся на одном месте на десятилетия.

    Читайте также

    Магнитная буря накроет Землю в последний день октября

    Герань — репеллент и неприхотливый цветок: все, что нужно знать о растении на твоем подоконнике

    Ночью Землю накроет слабая магнитная буря

    NASA

    Агроном Маслов объяснил, почему лучше не удобрять лилии осенью

    сгенерировано с помощью ИИ

    «Жидкая шарлотка», «Банановка», «Мандариновая медовуха». Осенние настойки, которые согреют в холода

    Зарубин рассказал, почему Путин грозил кулаком на форуме «Деловая Россия»

    Оборотни и порталы в другие миры: тайны Пентагона со знаком вопроса

    сгенерировано с помощью ИИ

    Успеть до заморозков. Как подготовить деревья к зиме и не навредить

    Борьба с коллективным разумом: как вывести муравьев с дачи

    сгенерировано с помощью ИИ

    Смертельно больной японец получил подарок небес, а теперь может сесть в тюрьму

    Индиец нашел кобру в ботинке

    Агроном Тихонова назвала ошибки садоводов в подготовке участка к зиме

    сгенерировано с помощью ИИ