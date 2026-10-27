Борьба с коллективным разумом: как вывести муравьев с дачи

Осенью, когда основные работы в саду закончились, а земля отдыхает, внимание стоит обратить на борьбу с вредителями, в том числе с надоедливыми муравьями. Какие методы для этого действительно рабочие, на что не стоит тратить время и можно ли вывести насекомых полностью — в материале 360.ru.

Когда нужно истреблять муравьев Осень — хорошее время, чтобы заняться вредителями, которые все лето мешали благополучию урожая и грядок. В теплое время года насекомые активно защищают свое гнездо и способны быстро восстановить численность колонии, но осенние месяцы — совсем другое дело. Муравьи начинают готовиться к зиме и группируются глубоко в земле, особи меньше патрулируют территорию. Кроме того, они уже не такие сильные, агрессивные и чаще переносят гнездо, если им по тем или иным причинам на месте некомфортно. А значит, у огородника будет больше шансов выпроводить непрошенных гостей. Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал 360.ru, что эффективнее бороться с этими насекомыми все время. «С такими трудноистребимыми вредителями должна быть регулярная борьба — начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью. Если кто-то пытается передвинуть работу на определенную часть сезона, он никогда не победит муравьев», — отметил он.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Чаще дачникам досаждает черный садовый муравей, уточнил эксперт, а не рыжий, как многие думают. Именно его численность нужно пытаться ограничить. При этом не стоит мечтать о том, что можно полностью вывести муравьев с участка. «Муравьиная семья достаточно структурированная, и у нее есть коллективный разум, поэтому ее непросто ни прогнать, ни уничтожить. У них много разных страхующих тактик», — объяснил Туманов. Как бороться с муравьями осенью Для борьбы с черными садовыми муравьями подойдут любые раздражающие методы. Один из них — засыпка гнезда негашеной известью или золой. Также хорошо работает моча — от нее муравьи покинут даже давно насиженное место, отметил эксперт. В муравьиной семье есть королева, на которую следует воздействовать отравленными приманками в первую очередь. Для этого сгодятся магазинные препараты — например, «Муравьин» или «Мурагон».

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

«Если отравить матку, это значительно ослабит семью. Однако даже если удастся задеть королеву, у муравьев есть запасные варианты — это их сложная система, которая готова противостоять практически всему. Но поработать на ослабление их силы все же можно», — уточнил Туманов. Помимо использования отравительных приманок, следует ограничить пищевую базу черного садового муравья. Летом это выделения тли, осенью ее просто нет.

Почему мы не любим муравьев? Потому что они разводят, переносят и защищают тлю. Андрей Туманов

По этой причине летом на кору яблонь снизу наносят клей, чтобы по нему не смогли проползти муравьи. Осенью, если тля еще осталась, ее можно снять с веток деревьев. Дополнительно рекомендуется опрыснуть ветки мыльным раствором, но строго до заморозков. Параллельно нужно механически удалить гнезда, если это возможно. Сначала найти их, затем выкопать на глубину 50-70 сантиметров, где формируются камеры для зимовки насекомых, засыпать свежей землей и плотно утрамбовать, чтобы на этом месте не образовалось новое жилье. Содержимое следует вынести за пределы участка и утилизировать. Делать это лучше всего вечером, чтобы муравьи находились в гнезде. Чтобы муравьи не устроили место для зимовки, следует убрать все сухие и защищенные участки и укрытия. Ими могут быть доски, куски рубероиды, старые пни, мусор и листва. Следует проверить и щели в фундаменте построек.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru