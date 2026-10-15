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    Вице-премьер Новак заявил, что Россия не прекратит импорт бензина до конца года

    Фото: РИА «Новости»

    Россия не будет прекращать импорт бензина как минимум до завершения 2026 года, чтобы обеспечивать рынок и восполнять запасы. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели, его процитировал ТАСС.

    «До конца года как минимум мы будем импортировать, потому что нам нужно и обеспечивать внутренний рынок, и, с другой стороны, увеличивать запасы, которые мы в летний период снизили для насыщения внутреннего рынка», — сказал он.

    По словам вице-премьера, доля ввозимого бензина на российском рынке держится на неизменном уровне в 10%.

    Накануне Новак заявил, что обстановка на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива в России стабилизируется. Он подчеркнул, что рост цен на заправках не превышает показатели инфляции.

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