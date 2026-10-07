Диетолог Кованова посоветовала людям с болезнями почек и диабетом отказаться от употребления бананов

Людям с заболеваниями почек и сахарным диабетом стоит исключить бананы из рациона. Об этом в комментарии для сайта aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

Специалист объяснила, что при почечных патологиях фрукт противопоказан из-за высокой концентрации калия. При диабете и других нарушениях углеводного обмена отказаться от бананов необходимо из-за индивидуальной реакции на глюкозу, отметил KP.RU.

В то же время людям без подобных диагнозов продукт помогает справиться с последствиями употребления соленой еды. Избыток соли задерживает жидкость в организме, а содержащийся в бананах калий способствует выведению натрия почками