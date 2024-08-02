Стало известно, кому ждать повышения зарплаты до конца года

Эксперт Дударев: зарплаты ряда бюджетников вырастут в 2024 году на 4,5%

С 1 октября 2024 года размер заработных плат ряда работников бюджетной сферы поднимется на 4,5%. К ним относятся военнослужащие и работники сельских и лесных хозяйств, рассказал РИА «Новости» директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

«1 октября будут проиндексированы на 4,5% заработные платы работников бюджетных учреждений, например, сотрудников силовых структур, военнослужащих и работников сельских и лесных хозяйств», — сказал он.

Дударев напомнил, что индексацию зарплат приостановили для судей, гражданских служащих и депутатов Госдумы.

Единовременное повышение зарплат касается представителей только тех профессий, чьи зарплаты формируют из госбюджета. Коммерческие структуры определяют сроки и размеры индексации самостоятельно.

Ранее стало известно о рост зарплат у российских государственных служащих, включая дипломатов. Указ о повышении им должностных окладов подписал президент Владимир Путин.