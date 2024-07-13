Стал известен средний заработок обеспеченных россиян

В среднем обеспеченный житель России получает ежемесячно более 200 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ).

Аналитики выяснили, что медианный душевой доход составляет 180 тысяч рублей, а средний — 227 тысяч рублей.

Доход у примерно 20% обеспеченных россиян варьируется от 300 до 400 тысяч рублей в месяц. От 100 до 200 тысяч — 18%. Свыше 900 тысяч рублей в месяц получают лишь 9% россиян.

Исследователи назвали ключевым источником дохода зарплату и проценты по вкладам. Затем идет прибыль от бизнеса, ценных бумаг и сдачи в аренду объектов недвижимости.

На днях выросли зарплаты у российских государственных служащих, включая дипломатов. Президент Владимир Путин подписал указ о повышении им должностных окладов.