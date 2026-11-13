Вышитую карту Подмосковья представили на выставке в Солнечногорске

12 ноября в культурно-досуговом центре «Тимоново» открылась выставка «Вышитая карта Подмосковья». Экспозиция знакомит посетителей с масштабным проектом домов культуры Московской области, в котором объединились история и традиции региона.

Над созданием полотна работали более 150 дизайнеров и мастеров из 56 муниципальных образований. Специалисты домов культуры и творческих студий получили шаблоны с границами муниципалитетов, разработали эскизы и вышили отдельные фрагменты общей карты. Каждый из них повторяет очертания соответствующего муниципалитета. В узорах нашли отражение местные достопримечательности, исторические события, известные личности, локальные промыслы и этнографические особенности. Все части полотна выполнены в единой стилистике, при этом каждый округ сохранил собственные символы и узнаваемые черты.

«Элементы вышивки несут в себе культурный код и символы округов, подчеркивают их уникальность. Выставка дает возможность увидеть Подмосковье как живую мозаику традиций и историй, где каждый фрагмент — это признание в любви к родному краю», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Фрагмент Солнечногорска более полугода создавала старший администратор КДЦ «Тимоново» Екатерина Минакова. Вышивка передает историю округа через образы людей, архитектурные элементы и достопримечательности. Центральное место в композиции занимает озеро Сенеж, а еще один символ — солнце — отражает название муниципалитета.

Увидеть вышитую карту можно в КДЦ «Тимоново» до 20 ноября.