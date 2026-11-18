Участие приняли сильные команды из восточного и северо-восточного Подмосковья: для многих из них эта площадка почти «домашняя», а уровень подготовки близок к профессиональному.

Программа соревнований проверяла не только силу и ловкость, но и собранность, техническую грамотность, умение действовать в стрессовой ситуации. Участникам предстояло грамотно выполнить обвязку индивидуальной страховочной системы, продемонстрировать навыки вязания туристических узлов, показать владение основами первой помощи и выступить на скалодроме.

В прошлом году команда заняла второе место, а теперь поднялась на высшую ступень пьедестала. В личном зачете Максим Зимин стал первым в скоростном лазании.

Победный кубок ребятам вручил председатель ДОСААФ Московской области Виктор Евсюков. Победу команде принесли Ольга Блохина, Виктория Грачева, Максим Зимин и Всеволод Уткин.