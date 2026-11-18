Команда из Ногинска победила на соревнованиях по скалолазанию в Мытищах
Открытые соревнования по скалолазанию «Осенняя вершина» прошли 17 ноября на Мытищинском скалодроме. Воспитанники Центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа выиграли кубок председателя регионального отделения ДОСААФ России.
Участие приняли сильные команды из восточного и северо-восточного Подмосковья: для многих из них эта площадка почти «домашняя», а уровень подготовки близок к профессиональному.
Программа соревнований проверяла не только силу и ловкость, но и собранность, техническую грамотность, умение действовать в стрессовой ситуации. Участникам предстояло грамотно выполнить обвязку индивидуальной страховочной системы, продемонстрировать навыки вязания туристических узлов, показать владение основами первой помощи и выступить на скалодроме.
В прошлом году команда заняла второе место, а теперь поднялась на высшую ступень пьедестала. В личном зачете Максим Зимин стал первым в скоростном лазании.
Победный кубок ребятам вручил председатель ДОСААФ Московской области Виктор Евсюков. Победу команде принесли Ольга Блохина, Виктория Грачева, Максим Зимин и Всеволод Уткин.