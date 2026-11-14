Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В 2026 году в Дзержинском городского округа Люберцы капитально обновили четыре детские игровые площадки по трем адресам: на улицах Спортивной, Шама и две — на Дзержинской. Основное внимание при проведении работ уделили безопасности.

При модернизации площадки у дома № 18 на улице Спортивной ее расположение немного изменили, чтобы игровые элементы больше не находились над подземными коммуникациями.

«Мы демонтируем старые, устаревшие площадки и делаем новые, безопасные. Здесь полностью заменено основание, установлены новые игровые формы. Площадка рассчитана на детей от 3 до 7 лет», — прокомментировала начальник отдела благоустройства и транспорта ТУ «Дзержинский» Юлия Филатова.

Депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы, общественники и представители территориального управления «Дзержинский» проверили качество монтажа игровых элементов и покрытия площадки на Спортивной улице.

Также на этой территории модернизировали освещение: установили четыре новые опоры с современными энергосберегающими лампами.

Всего в 2026 году в городском округе Люберцы модернизировали 17 детских игровых площадок. Работы выполнили по государственной программе «Замена детских игровых площадок на дворовых территориях» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках народной программы партии «Единая Россия».